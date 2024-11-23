金馬61｜追頒鄭佩佩終身成就獎 原麗淇率3弟妹代亡母領獎 (21:06)

台灣《第61屆金馬獎頒獎典禮》今晚（23日）向一代已故武打女星鄭佩佩追頒「終身成就紀念獎」。著名導演李安擔任引言人， 他表示小學時第一次在銀幕上看到鄭佩佩，接着提到鄭佩佩在《臥虎藏龍》中演反派，令他深深同情其角色。李安續說︰「她的演出超越我對反派和武俠的想像，非常出色的演員，在文藝片、歌舞片、喜劇片都有非常精彩的表演。」他想起楊紫瓊有次拍攝情緒戲時，拍到虛脫被抬出去。當他要拍反面章子怡時，有人拍拍其肩膀並說「導演我來」。李安表示︰「為年輕演員餵戲，從章子怡生動的表情，可以知道她帶得多好。」

鄭佩佩的4名子女原麗淇、二女原和珍、三女原子鏸及孻仔原和玉上台，從李安手中接過獎座。除了原和玉強忍淚水，鄭佩佩的3名女兒也傷心落淚。4人輪流發言，他們說︰「我們要感謝金馬獎，頒這個終身成就獎給我們心愛的母親鄭佩佩。我們感到非常榮幸能代表她，尤其是從李安導演手上拿到這個獎。如果我們母親今天還在，我們4個子女一定也會陪她身邊，見證這個千載難逢的時刻。我們都以她作為母親、演員感到驕傲。在我們眼裏，她已獲得終身成就母親獎﹗感謝一直支持她的粉絲，感謝所有與他合作過的導演演員和劇組。她永遠在我們心中是終極典範﹗媽媽這是給你的。」

（即時娛樂）