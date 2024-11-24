周殷廷JACE齊投Sammi Tim稱華納歌手出席叱咤頒獎禮 (20:28)

《903 AllStar 籃球賽》昨晚（23日）於亞博舉行，有份落場的周殷廷（YT）曾是新加坡籃球隊青年軍隊員，他否認因打入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，才打得如此搏命，自言打波搏命過一切。

談到首次獲提名「我最男」便打入5強，他直言從沒想過，以往都是替好友陳凱詠（JACE）及李幸倪（Gin Lee）打入「我最喜愛的女歌手」開心，問會投票給哪位好友？他說：「我有3個電話，除了她們，還可以投帶我到紅館的鄭秀文（Sammi ）。」

JACE示成為獨立歌手後再打入5強，對她而言意義很重大，她說：「另外4位當然我都好喜歡，特別開心是能夠和Sammi一齊入圍，因為她令我能上到紅館舞台，給我一個好夢幻畫面，覺得自己機會都OK，但我想投Sammi。」

有傳華納唱片與叱咤903爭贊助商反目，但照派出Dear Jane成員黃天翱（Tim）與伍漢邦 （Jackal）、歸綽嶢（Nancy Kwai）、張蔓姿、鄧凱文 （Moon Tang）及湯令山 （Gareth.T）參與籃球賽。問到華納會否缺席叱咤頒獎禮，Tim則大感愕然，指已度好期試好衫，應該全公司也會出席，Nancy Kwai亦表示已為出席頒獎禮揀選服飾。

VIVA除落場打籃球，更身穿背心臍裝短裙化身啦啦隊表演，其間不時被拋至半空，她們稱為表現練習了1個月，但本身脊椎彎曲的Ada指練習時也不慎擦傷腰及弄傷頸，受傷最嚴重的Carina被隊友指有五十肩，她說：「因為有舊患，所以練習時傷了膊頭，最初被拋起時未能掌握動作又撞傷膝蓋。」

（即時娛樂）