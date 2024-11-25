《寄了》流動車宣傳 陳書昕首度Busking 偕導演謝票感觸落淚 (19:36)

由COLLAR成員邱彥筒（Marf）﹑新世代演員陳書昕（Sheena）、張毓軒（Shin）、加上型男栢天男及「豹嫂」胡蓓蔚等合演的電影《寄了一整個春天》，已經在港上映。《寄了》於周末設置流動車宣傳，Sheena首度busking獻唱歌曲，吸引不少人圍觀及支持。

昨天（24日）Sheena偕電影配樂馮之行（Sara），突發現身鬧市Busking，吸引大批市民圍觀。她們演繹2首電影歌曲，包括主題曲《㪐㩿》及插曲 《Something About You》。Sheena雖然從小已學習唱歌跳舞，卻是首次公開場合上演出，她表示非常幸運：「我小時候已學習唱歌跳舞，雖然我選擇了演員這條路，但幸運的是在我當演員期間，也有很多唱歌機會，好感謝導演邀請我跟Marf合唱插曲，令我有機會重拾唱歌興趣。」

演唱後Sheena表示非常緊張：「沒想過會有這麼多觀眾圍觀，覺得緊張的同時又感到非常興奮，希望觀眾喜歡我們的表演，以及喜歡《寄了一整個春天》！」

配樂Sara曾擔任《正義迴廊》配樂及《風再起時》部分片段的配樂，更憑兩片在第41屆香港電影金像獎，獲提名最佳原創電影音樂。她亦分享是次創作靈感：「今次參考了歐美曲風的音樂，再加入古典音樂元素，我感覺一般女校都比較有紀律，而名校學生很大機會接觸到古典音樂，所以選擇用古典樂器來襯托嚴格女校感覺。」

日前團隊在謝票期間，發生小插曲，導演與Sheena突然在分享感受時，眼見熟悉觀眾而感動到淚灑滿面：「很感激各位在艱難時期仍入場支持，我認得某幾位觀眾已經看了幾次，在這個市道低迷情况下，也繼續支持小品電影是非常難得，感謝每一位，我們會繼續努力的！」

（即時娛樂）