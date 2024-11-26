與天地對話｜蔡思貝自揭1年沒拍劇 曾壓力大致幻覺幻聽 (13:08)

台慶月的綜藝節目《與天地對話》，2013年香港小姐亞軍、視后蔡思貝擔任第2位嘉賓，昨晚（25日）起一連三集，蔡思貝踏足神秘孤島—索科特拉島，讓她勾起不少孤獨回憶。思貝自認從小個性孤僻，孤僻程度試過全家人出門落街後，才發覺「漏咗個女喺屋企」。思貝於13歲隻身遠赴新西蘭升學，由於就讀寄宿學校，需要排隊打長途電話回港給父母，說到此不禁眼濕濕：「有時傾得耐會畀人鬧，好掛住咪傾耐啲..」

直到22歲回流香港，思貝參選港姐並展開演藝事業，她直言初時選港姐「唔識驚」，後來對自己有目標、有追求後，開始擔心自己會失敗和失望。她主動重提入行2年便在劇集《衝線》擔正女主角，惟演出負評如潮，思貝曾一度擔心未能滿足觀眾要求。思貝又透露已有一年沒拍劇，並坦言懷疑人生：「呢一年我冇休息過，希望喺各方面有進步，我好深信會有好正嘅角色等緊我。」

昨晚和今晚（26日）播出兩集，思貝不但體驗在詭秘的「龍血樹森林」露營看日出，又試塗龍血樹的天然汁液，原來不但有護膚用途，內服更有調理腸胃功效。

之後思貝跟披著神秘面紗的原住民參觀居住環境，並對當地女性原住民披著面紗仍能遇到真愛大表驚歎，並認同愛情靠心靈交流建立更能維繫：「大家都會老、有皺紋，唔靚仔靚女嘅一日。無論我或對方變成點，到at the end of the day，只要大家心連心，靈魂係相連就OK。」

思貝亦自揭有容貌及身形焦慮，莫講鏡頭後素顏穿T恤，有時連full make up造型，也會有類似感受：「係咪少少瑕疵都唔容許（自己好）呢？下下都會挑剔自己唔夠好。」她直言初入行曾一度壓力大至出現幻聽及幻覺，上牀後會聽到「Roll機，3、2、1，action」；亦指曾有一年台慶過後，她準備駕車回家時，在停車場內崩潰爆喊：「好攰，見到好多人嗰種心理壓力好大，嗰次好似失咗控咁，都幾深刻！」

（即時娛樂）