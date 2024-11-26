張敬軒為未能兌現歌迷承諾致歉 感自責慚愧：冇辦法原諒自己 (13:38)

張敬軒再度殺入叱咤「我最喜愛的男歌手」最後5強，並爭取蟬聯，軒仔深夜在社交平台開Live，他寫道：「呢幾日令大家受咗委屈，我覺得好愧疚，尤其係令到支持我嘅人失望, 好想親口多謝大家，好想親口同大家講對唔住！」

軒仔表示昨晚有點感性，他聞悉有粉絲在旺角幫他拉票：「大家辛苦喇，我啱啱今（昨）日去錄音，有人Show條片畀我睇，話喺旺角見到有啲Fans幫我街頭拉票，我覺得好感動，所以好多謝大家，辛苦喇﹗

呢幾日有啲疲勞，有啲好似唔安樂，其實今年我覺得自己好唔安樂，特別臨近呢一輪5強之前，我啲Fans幫我喺旺角及銅鑼灣拉票，如果換着以前，我已經親身落去多謝大家。

今年我覺得，舊年應承大家嘅嘢，我有啲冇做到，所以變咗好慚愧同醜怪，我覺得自己呢件事好錯，冇辦法原諒自己，呢幾日投票畀我，其實我唔係冇反應，但有啲唔係好識得反應，坦白講去年頒獎禮前夕拉票，唔係一個計劃中嘅事，每年我冇一個獎係應份主辦要畀你，你努力時好多人都努力，所以到去年拉票時，嗰啲落區，都係抱住玩及氹自己開心，最主要係各位幫我出嚟拉票，我唔可以坐喺度，我都要郁，先對得住大家，攞到獎係躊躇滿志，有邊個攞獎唔開心？個個攞獎都開心，尤其係我都好多年冇攞過嗰個獎。

但有一樣嘢，我唔係好搞得掂，就係計劃跟不上變化，年頭1月攞完獎，2月開始匿埋一段時間，本身計劃好錄音做碟，屋企接二連三好多事，所以你問我，我愈臨近年尾，包括澳門演唱會，幾乎每晚都想同觀眾講對唔住，今年冇辦法原諒自己，尤其睇完段片，我覺得好對唔住大家好多嘢多都做得唔好，唔好話有冇盡力做，我覺得自己唔夠硬淨，再硬淨啲就好。」據知軒仔所指未能兌現給歌迷承諾，是今年工作太忙未趕及出專輯。

（即時娛樂）