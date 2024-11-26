《玉氏夫人傳》5大看點 林智妍相隔7年再拍古裝 孖秋英宇談姊弟戀 (15:39)

由《黑暗榮耀》林智妍伙拍《學校2021》秋英宇、《名校的階梯》金載原和《我們，家》妍雨主演的全新古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》，講述姓名、身分和背景都是偽造的外地女子，與為了守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。

該劇除了是林智妍相隔7年回歸古裝之作，更是秋英宇首度擔任男一的古裝劇！香港觀眾看完《玉氏》5大看點後，可到「黃Viu」免費緊貼劇集進度。

1. 林智妍時隔七年再演古裝

林智妍自《黑暗榮耀》後人氣急升兼一劇接一劇；今次她在《玉氏》飾演的九德，出生於奴婢家庭，但是天生聰穎過人，擁有令人稱羨的容貌和樂於助人的溫暖性格；然而為了活下去，她不得不冒用小姐「玉泰英」的身分，甚至連丈夫都是偽造。

談到時隔多年挑起大樑主演古裝劇，她表示：「我一直渴望接拍歷史題材，我也對自己扮演『玉泰英』感到好奇，她是一個角色，同時也是兩個角色；然而這個角色讓我愈演愈著迷，她的智慧和溫暖吸引了我，這是我第一次飾演我想模仿的角色。」。

2.秋英宇首度擔任古裝男一

秋英宇自2021年出道後，累積了不少演出經驗，今年他終於以男一身分主演《玉氏夫人傳》，該劇更是他首部主演的古裝電視劇。劇中他飾演的男藝人千承輝，輾轉全國朗讀小說，一次偶然下相遇玉泰英後一見鍾情，即使知道她的真實身分，也願意守護對方，甚至不惜賭上性命！為了演好首個古裝角色，秋英宇在開拍前下苦功：「我為千承輝準備了很多，包括騎馬、劍術和韓國舞蹈等，因為都是首次接觸領域，非常享受。」

3.戲如人生 姊弟戀有火花

現年34歲的林智妍和25歲的秋英宇首度合作愛情作品，無獨有偶，現實中的林智妍和李到晛姊弟戀已交往1年半，林智妍有童顏美人稱號，不少韓國網民讚她和秋英宇CP感十足。

4.男女二演技亮眼加分

除了林智妍和秋英宇外，憑《名校的階梯》獲封「最帥學霸」的金載原、《我們，家》的妍雨亦參與演出！女團出身的妍雨近年轉型，年前還獲頒女子新人獎，演技漸受肯定，金載原被視為00後最令人期待新生代男演員之一。

5.女奴逆襲逆天改命

《玉氏夫人傳》是一部朝鮮女奴生存記和成功記，九德作為奴婢時，在寒冬中忍受鞭打、甚至在山路上被人追趕，這些殘酷經歷加強她生存意志；直至九德假扮玉泰英後，她隨即從逃亡奴隸變成貴婦，也過上自己嚮往生活，這些反轉都令觀眾大快人心，同時也不禁為她的秘密感到憂慮。

（即時娛樂）