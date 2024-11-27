林文龍郭可盈結婚20年 罕有夫妻檔出席活動 (19:01)

郭可盈今天（27日）55歲生日，她與丈夫林文龍出席活動時獲主辦單位送上蛋糕慶祝。郭可盈透露已約家人食飯，並收到女兒天若的祝賀短訊。她說︰「女兒祝我18歲生日快樂，多謝我一直對她的支持及鼓勵，又說永遠愛我。我真的很感動﹗」郭可盈表示生日願望是世界和平，社會經濟繁榮，人人開心健康。林文龍表示與太太相識29年，今年是他們結婚20周年，這些日子幾乎每天為對方送上不同驚喜，毋須等特別日子才有所表示。他說︰「我們年輕時從友情開始，之後發展成情侶熱戀，再變成家人共享親情，當中有很多不為人知的事。我將自己送給太太，已是最好的大禮﹗送她名牌袋？多到數不清﹗她從前花心，愛不同牌子，現在很專一。」

談到早前到內地登台，郭可盈否認復出︰「沒這意思，因為有人邀請，而我又想跟粉絲見面，加上時間配合到就答應，最重要是開心﹗」至於可會復出客串拍戲，她表示適合的劇本和角色是可遇不可求，要看緣分及時機，無綫或因知道其心意，也沒有主動聯絡。林文龍對上一套劇集是跟黃翠如合作的《那些我愛過的人》，他說暫時沒打算再拍劇︰「我要求極高，而且要考慮很多因素，大前提是要享受過程。」林文龍認為夫妻檔再合作拍戲的機會不大，原因是他們各有主見，除非女兒要求才會考慮。他笑言︰「如女兒要求，我們天天演給她看，她想看什麼都可以。」

同場的郭子豪與未婚妻鄧卓殷表示婚禮將於明年4月舉行，因擔心春天會經常下雨，因此婚禮及婚宴均在室內舉行。

（即時娛樂）