《臨時決鬥》煞科 角色造型首曝光 古天樂變演員打卡對象 (13:15)

由古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等合演的賀歲電影《臨時決鬥》，已順利煞科。

戲中多位演員在擂台上，交出驚喜動作演出，台前幕後趁煞科時刻，齊集擂台大合照，古天樂成為演員打卡對象，蝦頭要古仔攬攬合照，陳湛文就握手道別，古天樂有求必應，古天樂說：「好開心順利完成賀歲片《臨時決鬥》拍攝，見到演員好努力演出精彩嘅動作場面，加上充滿喜劇節奏的故事，相信係一齣娛樂性豐富的賀歲好戲。」

梁詠琪說：「同丹妮、秀娜、蝦頭一齊練拳，準備呢部戲都好開心，識到佢哋好開心，相隔多年再同古仔合作感覺好新鮮，今次再次同佢做夫妻，感覺幾得意，好親切感覺。我拍第一部戲時已認識導演，當時佢幫我試鏡，識咗咁多年第一次合作，多謝導演畀我好大發揮空間。」

王丹妮說：「內心一直好想拍一次喜劇，今次願望成真，有機會同全新演員組合合作，喺佢哋身上學到好多拍喜劇的技巧。同埋有某幾日，連續拍攝完泰拳動作，嗰幾個朝早起身都周身肌肉酸痛，但成功做到拍攝要求嘅動作之後，滿足嘅感覺真係難以形容。今次對角色係一個挑戰，對王丹妮亦係一個挑戰，經此一役自己成長咗，更加無畏無懼，係好寶貴嘅拍攝體驗。」周秀娜說：「對於我來講係新鮮刺激拍攝過程，特別係我同丹妮的一場拳擊比賽，整個過程好滿足，我哋好少用到替身，所以好有成功感，開心滿足。」

胡子彤說：「雖然拍攝現場好緊湊，但我哋每個人付出都好多，很期待看到齣戲，今次是首次自己較多喜劇成份的電影，而拍攝過程好好玩，整件事很享受。」張文傑說：「今次開心可以同一班知己一齊拍戲，知己又經常請我哋食嘢，希望大家會鍾意部戲，畀一個開心的新年大家，到時記得入場睇我『Ger古大戰』。」

蝦頭說：「第一次同GiGi、丹妮、娜姐有動作片段，好多驚喜，第一次合作好有火花，好多傾偈時刻，新一年希望畀到大家好好的能量，同好熱血的感覺。」陳湛文說：「睇吓兩個美女，為咗爭我呢個咁嘅男仔打擂台，唔好為咗我打嘞﹗」王頌茵說：「難得可以同GiGi、王丹妮、蝦頭等一齊合作，可以一次過實現晒我多個願望。」

（即時娛樂）