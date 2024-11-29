Lolly Talk計劃挑戰外語歌 自嘲吸金力低 望獲廣告商垂青 (16:00)

組合Lolly Talk、VIVA、Beanies及林愷鈴等，昨晚（28日）參與新城《24'新人氣感謝祭》演出。Lolly Talk未怕天氣轉冷，以露腰形象現身。她們笑指女團不怕冷，而且跳唱3首歌能令身體暖起來。她們說︰「去年今日是Lolly Talk舉行首個演唱會的日子，我們今晚能在舞台上度過一周年，很有意思﹗」Lolly Talk透露將推出演唱會專輯，何時再開騷則未有定案，希望先儲多些新歌，不想再開騷時全唱舊歌令觀眾悶。她們稱女團未來會推出外語歌，成員陳紀澄（Tania）及吳倩怡（Sinnie）及其他成員正在學韓文、日文及泰文。

談到Lolly Talk於叱咤「我最喜愛的組合」未能打入5強，她們表示能躋身8強已很開心，又自言掙錢不多，但每首歌曲的製作費也很高，因此要繼續努力，希望能得到更多廣告商垂青。VIVA稱這晚排練不足，不滿意演出時的表現。她們說︰「我們排練得不夠，又要顧及身上道具背囊，演出時雖然沒甩漏，但不太滿意。今次獲得經驗，下次要精簡裝備。」VIVA稱下月聖誕會在工作中度過及拍攝真人騷《女生宿舍計劃》（暫名）︰「我們同居了一個月，因為工作緊密，宿舍愈來愈亂，大家已半放棄。」成員姜咏鑫（Ada）說︰「太累，沒吸塵和洗碗。」

（即時娛樂）