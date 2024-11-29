尋夢琴澳｜馬國明喜感爆燈冧林夏薇 分享「簡單愛妻論」要訣 (17:36)

無綫電視相隔20年，再度推出電視電影《尋夢琴澳》，卡士雲集無綫三生三旦，包括陳展鵬、譚俊彥、馬國明、胡定欣、林夏薇及張曦雯Kelly，明晚（30日）8點半翡翠台播映。

林夏薇、陳展鵬及馬國明在劇中迎來新嘗試。在《尋》中演「孤獨中女」思思的林夏薇，與陳展鵬演的周榮燊，既是同事亦是歡喜冤家；雖然在公事上鬥個你死我活，但身為暖男的榮燊，私底下對思思十分關心，更協助思思勇破「網戀騙局」，負責演網絡虛擬騙子阿King的就是馬國明。今次一人分飾兩角的馬國明，另外還會演成功人士董卓然，董卓然與阿King更有莫名神秘的關連。

馬國明近年雖然甚少拍攝喜劇，今次馬明更「鄭子誠」、「霸道總裁」及「韓劇式暖男」同時上身，施展渾身解數冧薇薇。官方發布劇照，馬明與薇薇每場談情場口，均Chok爆情深款款，相當爆笑，加上每個姿勢亦出位，不是壁咚、就是插褲袋，更有兩幕扁嘴戲，步姿亦有60年代Feel。

談到相關角色，馬明笑言享受拍喜劇：「個角色嘅演繹係同監製度出嚟，我哋覺得網上騙子應該首先會經常用把聲去呃人，就諗到以音樂情人鄭子誠做原型，我講對白時懶係電台DJ咁，懶冧懶溫柔咁，都幾得意、幾好玩，自己好耐冇演啲喜劇感覺嘅嘢，雖然自己演戲唔係好叻，但都幾享受玩喜劇，希望觀眾睇得開心。」

馬明角色的「愛情金句」亦相當肉麻搞笑，問到現實中的馬明，會否都是冧妻高手，馬明大拋「簡單愛妻論」：「平時我氹女仔唔係好叻，但我覺得最緊要真誠，只要你對嗰個人好，我相信佢會感受到。比如身為老公嘅，如果唔需要開工，就陪多啲太太，太太要去邊，你就車佢去咯，都陪下佢做日常生活嘢，盡可能得閒就陪住老婆。我成日覺得兩公婆只要陪伴就會開心，就算做好簡單嘅嘢都會好開心。」

（即時娛樂）