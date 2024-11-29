劉青雲演《爸爸》刪除明顯設計 谷祖琳拍遇害戲陷深淵曾想辭演 (20:42)

谷祖琳指自己曾有一日認真思考過，覺得自己可能處理不來，想辭演，因為這角色勾起很多情緒，當中遇害的一場戲，更一度令她跌入深淵。（Viu提供圖片）

ViuTV新一輯《爆谷一周》明晚（30日）播出一集，請來電影《爸爸》導演翁子光﹑演員劉青雲和谷祖琳擔任嘉賓。對於《爸爸》被外界定義為奇案片，翁子光卻另有一番見解，認為這是一部既溫暖又破碎的溫情倫理電影。如果有觀眾曾經有過不愉快經歷，或者家庭創傷，看完這套電影後，除了沉痛之外，可能更多是感到釋懷，因為會有「有人明白我」的感覺。

劉青雲指當初收到《爸爸》劇本已很喜歡，但亦考慮角色沉重性。劉青雲聲稱演員經常要面對死人，由開始演戲就要死阿爸阿媽、兄弟、愛人，總之「你愛嗰啲就死嗰啲」，到自己現在幾十歲，輪到要死仔女，心想：「使唔使玩到咁絕呀？」但奇怪地，這劇本一直放在他牀頭和書枱，看了很多次，覺得劇本很好，當中有很多空間，不是純粹對與錯，最後還是決定接拍，因為如果不接拍覺得會可惜。

談到如何演繹爸爸這個角色，劉青雲也想了一段時間，首先是刪除很明顯設計，因為這是很生活的電影，覺得很著跡的設計是沒必要，他真正做的功課，就是寫低自己戲中仔女名字，和抄了一次歌曲《這是愛》歌詞。

繼之前電影《再生號》，今次再跟谷祖琳合作，劉青雲聲稱感覺不到她在演戲，直言這是毫不簡單的事，無痕跡﹑無演戲，她就是這樣。雖然演技被劉青雲讚賞，但谷祖琳指自己曾有一日認真思考過，覺得可能處理不來，很想辭演，因為這角色勾起她很多情緒，當中遇害的一場戲，更一度令她跌入深淵。

谷祖琳回想拍攝當天，自己沒有聽到任何人喊"Action"，總之身體雖在現場，但人卻不在那裏，當時自己是很痛苦，拍這部電影時，很多時未開機自己已經在哭。有一場戲講自己回頭對劉青雲笑，因為這場戲是最後一次見他，半小時後自己便要死。當時拍攝前全身不停顫抖，是顫抖到連回頭的簡單動作也做不到，當刻一想到半小時後，便再也見不到他們，覺得很傷心。

對於經常飾演淒慘角色，劉青雲解釋可能自己表演幅度細；至於投入拍攝後，如何抽離角色，劉青雲表示自己拍完就算，不會特別理會抽離角色這問題，因為自覺做任何工作，總會在工作上留下記印在自己身上，這個是無法磨滅。

（即時娛樂）