林夏薇堅持初心拒為獎項演戲 接受批評 毋須替自己平反 (21:28)

林夏薇於劇集《黑色月光》首次打破乖乖女形象演奸角「卓慧雲」，更在戲中有性感演出。她坦言角色很有挑戰性，觀眾能藉此看到不一樣的她，對演員來說是肯定和鼓勵。「這角色可算是我的一個代表作﹗最初曾擔心要演反派，觀衆一定會覺得我很衰，但我喜歡嘗試不同角色，珍惜演出機會，沒想過推辭。劇集播出後，很多觀眾希望我黑化，還支持黑化的我，想我贏，叫我不要洗白，喜歡我繼續發癲。很開心得到觀眾的認同，這最重要﹗」回想拍攝期間，林夏薇曾長時間情緒低落，未能走出角色而變得生人勿近，像變成第2個人似的。「我是很開朗、正能量、很愛笑的人，但拍這劇由第一場戲開始就處於發癲、低能量、黑暗及極度陰沉的狀態。我生人勿近、六親不認，令家人受罪。這齣劇的拍攝期橫跨農曆年，我不但拒絕拜年，也謝絕親友來拜年，甚至有幾日要離開香港。幸好，丈夫很忙，盡量看不見我這個狀態。」談到劇中的性感演出，林夏薇直言已是其底線，觀眾可能會覺得那些畫面很浪漫，但她拍攝時絕不享受。「現場有20多位工作人員看着，而且角色情緒複雜，又要拍得唯美，不能有雙下巴。」

林夏薇2015年與金融才俊老公莫贊生（Jason）結婚，也曾被質疑是跟卓慧雲一樣是被家族安排。林夏薇談及此事時滿頭問號，她強調從來做事都由自己決定，覺得是對的事就會做。卓慧雲為懷孕無所不用其極，今年已37歲的林夏薇笑言︰「現實中的我覺得不需要。卓慧雲很慘，林夏薇沒她那麼慘。孩子是否很重要，要視乎個人需求。很多人認為有孩子的家庭完整一點，我也喜歡，但大家也看到我很忙。現在，生意及家中幾隻小狗就是我的BB。我沒特別強求，順其自然。」

談到大有機會憑《黑色月光》再爭視后，林夏薇重申不會為獎項而演戲。「參與過程才是最重要﹗如果有機會參與頒獎禮，我當然開心，但沒特別去想。上次得獎，只是鞭策自己要做得更好。公司人才濟濟，有很多對手。除了同劇的楊茜堯，還有胡定欣。大家一起進步，做更多好作品才是最重要。」重提當年奪視后獎被批評，林夏薇認為沒需要為自己平反，她認為總有喜歡及不喜歡自己的觀眾，無論觀眾喜不喜歡她，通通都是她的天使。「很多謝他們，喜不喜歡我的，都是我的天使﹗他們給了我很多意見，我身為演員都會接受。今次演『卓慧雲』這個角色，很多網民留言，我得到很多認同。平不平反也好，我看到鼓勵及支持的留言已很開心﹗我很幸運，可以繼續追逐夢想，因為我真的很喜歡演戲。當年一個人去北京考中央戲劇學院，我一路走來也很想堅持初心，希望可以繼續堅持，做自己喜歡的事。這次首演奸角，希望將來有機會演諜戰戲，飾演臥底，相信一定有很多發揮空間。」

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（即時娛樂）