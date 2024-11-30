胡子彤單身4年 承認因《九龍城寨》身邊好多「老婆」 (20:30)

33歲的胡子彤今年憑電影《九龍城寨之圍城》演「十二少」人氣急升並推出首支個人單曲《男人難以說的話》。胡子彤接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問，憶述2014年被導演陳志發看中拍棒球電影《點五步》，後來憑此片摘下香港電影金像獎的「最佳新演員」。他是香港棒球隊出身，由運動員跳入電影圈，自爆小時候表演慾強曾發明星夢。

《點五步》2016年上映，電影早於2014年拍攝，當時胡子彤是全職棒球員，但迷上這運動前，曾極討厭棒球，他說：「細個其實唔鍾意打棒球，因為星期六日，其他小朋友玩嘅時候，我就要陪阿哥日曬雨淋練波，好彩大個啲遇到一個好嘅教練，令我更有成功感，小朋友好簡單，有成功感就不斷練，才開始愛上打棒球，12歲已經代表香港出賽。」2014年被陳志發睇中演《點五步》的細威時，胡子彤當時身為全職運動員，當兩間小學的棒球教練，他直認香港棒球隊沒政府資助，令他一度灰心想結束運動員生涯，「當時有無兩萬蚊收入？梗係無啦，身邊隊友，無乜邊個好似我咁做全職運動員，有啲人已經去咗做其他嘢。我都好明白，始終收入唔穩定，所以我開始喺度諗，往後嘅生活係唔係都要憂柴憂米？所以有考慮不如考消防員算啦。」

胡子彤曾承諾父母給自己兩年期限嘗試娛樂圈，慶幸簽約古天樂公司以來片約及機會不斷。不過經歷數年疫情低潮，他也體會難捱及慚愧的日子，「最深刻印象，係有一晚返屋企同屋企人食飯。臨走時，媽咪好奇怪話要送我出門口，之後塞咗兩千蚊畀我，當時嘅我仲未搞清楚發生咩事。」被問及男人三十仍沒法肩負供養父母的責任，反而要父母經濟上支持？他說：「慚愧！一定慚愧，我成家人都係不會多說話的人，只會默默支持我哋，但我無想過放棄，我只會同自己講，好好記住呢個畫面，將呢個畫面化為動力，將來再報答父母。」

今年《九龍城寨之圍城》令片中不少演員彈起再被看見，當中包括胡子彤，問他父母會否感到欣慰而不再擔心他？他說：「屋企人未完全放心我㗎，無論《城寨》或者出咗歌之後，屋企人都冇畀太多讚賞同意見我。但我知佢哋開心的，因為佢哋會關心我，問我夠唔夠休息？使唔使拎湯畀我飲？佢哋成個狀態都唔同咗。間唔中又聽到佢哋會分享我首歌，問朋友有無聴過，又話代人想拎我簽名。」

胡子彤單身四年，家人又會不會擔心他的感情生活？他說：「呢樣佢哋又無擔心、無畀壓力，媽咪由細都大都好支持我哋兩兄弟做的所有嘢，呢一排我多咗好多『女朋友』、『老婆』(粉絲)，都係專心做嘢好過。」胡子彤最後分享了理想對象條件，「好希望我地相處到同溝通到，最重要理解到我哋呢行唔穩定，一開工就個幾月未必有無時間見面，係好唔容易。」

（即時娛樂）