周吉佩個唱邀尹光做嘉賓 講越南話似爆粗 跟Yumi比舞勁喘氣 (16:20)

說到子女與合唱團跟他合唱《青春頌》，吉吉表示是他安排。（鍾偉茵攝）

周吉佩（吉吉）《第三人生演唱會》昨晚（11月30日）假旺角麥花臣場館舉行，嘉賓尹光甫出場，即引來全場尖叫，2人合唱《Dear Myself》，吉吉欣賞光哥走在潮流尖端，指邀請光哥來是因對方很切合自己演唱會的不放棄及追夢主題。

尹光指雖然已年屆80，但歲數並不是問題，最重要心境和健康，並鼓勵吉吉繼續努力：「你捱咗16年有自己個人演唱會，但我捱咗54年，先得到最佳演繹男歌手，你仲後生，將來大把機會攞獎。」接著吉吉叫尹光教他講越南話「凍水」，但聽起來好似粗口，全場大笑。

吉吉再與另一位嘉賓鍾柔美（Yumi）一起跳唱《APT.》，吉吉跳完後喘氣並大讚Yumi好正，笑說：「我生得佢出，做得佢爸爸。」他讚Yumi勤力，無論唱歌和讀書都用功，是女兒學習對象。吉吉唱到《我的親愛》時，走落台與觀眾握手，又全場大合照。

吉吉騷後接受訪問，他對演出感滿意，初時都擔心體力能否應付，因唱很多首歌，結果尚算不錯。問到會否開Part 2？他表示下個目標在澳門舉行，詳情盡快公布：「今次雖然開一場，但很開心好爆，所以好想可以去遠啲，澳門外，未來希望可以去大灣區舉行，目標喺內地巡唱，去到美加就更好，因演唱會概念花咗好多心機，年初已開始準備，唔想浪費想法。」

說到子女與合唱團跟他合唱《青春頌》，他表示是他安排，亦是為了配合演唱會主題：「幾代唔同嘅人同台，有光哥、Yumi、又是我呢個中年，再有幼年，好似一代接一代傳下去。」

（即時娛樂）