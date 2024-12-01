床哥@JFFT抽水風波後首現身 稱以後拍片開玩笑要睇對象 盼主動跟MIRROR握手 (18:13)

JFFT均表示經過這件事，以後拍片開玩笑要看對象，床哥說：「呢段期間收斂少少先，點都等頒獎禮完咗先再講啦！」（鍾偉茵攝）

床哥說：「其實見到Edan及姜濤唔會有乜尷尬，我哋本來係兩個世界嘅人，呢件事之前，冇任何交集，睇吓之後有冇機會變老友囉！」（鍾偉茵攝/資料圖片）

床哥（左圖）表示隨着與姜濤互相道歉，事情已告一段落，他的心情亦已平復。他直言沒有就事件向Edan道歉，因透過電話傾過溝通。（鍾偉茵攝/資料圖片）

YouTube頻道JFFT成員陳鈺麟（床哥）因為以呂爵安（Edan）與林明禎夜遊台灣夜市一事作題材拍片「抽水」，被姜濤出頭鬧「冇品」，搞到是非纏身，隨與Edan就事件溝通，以及和姜濤互相道歉，事件似乎平息。

今天（1日）昨日JFFT到科學園出席活動，床哥就事件再開腔，他表示以後要看對象玩，這段期間拍此類片亦會收斂，等去完頒獎禮再說，正打算屆時主動向2位當事人握手，看看有否機會變成老友。

床哥與雞翼（李嘉彥）、米爺（夏鼎泉）及良少（張鋒良）到場，床哥表示隨着與姜濤互相道歉，事情已告一段落，亦沒有必要再蔓延下去，他的心情亦已平復。

床哥直言沒有就事件向Edan道歉，因透過電話傾過溝通，他說：「當時大家都有發表過唔同諗法，佢亦有講過之後點樣發展控制唔到。（但你被Edan指態度強硬？）溝通時大家有講有笑，但可能要面對傳媒時，大家都有唔同要負責嘅人，好難去解決件事。（難以取得共識？）我接收到嘅係，佢聽到嘅時候，係冇反感，因為佢有睇過我哋嘅片，亦知道我哋風格，但之後嘅嘢蔓延到咁樣，佢亦唔想見到。」

對於Edan稱因此感到不開心，他則說：「我唔知道，可能佢諗諗吓又唔開心。」既然大家一早已傾好，卻演變成這樣會否感委屈？他說：「件事搞到咁，大家都有責任，我喺直播要講都講晒，希望事情告一段落。」

JFFT均表示經過這件事，以後拍片開玩笑要看對象，床哥說：「呢段期間收斂少少先，點都等頒獎禮完咗先再講啦！」雞翼也附和：「我哋都想盡量保持for fun風格，但呢段時間都係小心少少先。」問是否MIRROR不敢再掂？床哥只道：「留意多少少囉！」

叱咤頒獎禮於明年1月1日舉行，屆時將會與Edan及姜濤見面，問可會怕尷尬？雞翼說：「我哋應該冇乜尷尬，覺得比較大嘅爭拗，係粉絲同粉絲之間，呢個係比較擔心嘅嘢，對住MIRROR我哋係OK。」

米爺建議如商台安排坐得近，到時會主動向MIRROR握手示好，床哥說：「我可以嘅，其實見到Edan及姜濤，都唔會尷尬，我哋本來係兩個世界嘅人，呢件事之前冇任何交集，睇吓之後有冇機會變老友囉！」

因這件事受到大批Edan及姜濤粉絲留言攻擊，甚至牽連家人，床哥說：「自從直播道歉完咗之後，留言少咗九成，已靜咗落嚟，冇乜人私訊畀我及討論呢件事，我覺得幾好，大家有聽到我哋號召，用愛與和平解決就算，唔好再蔓延互相傷害。」

他直言今次事件最擔心是連累到周殷廷（YT），他說：「始終JFYT係一個組合，佢都係我哋一份子，某程度上JFFT講嘢風格都比較狂野，擔心影響到佢。」

頻道舉行綜藝人選舉，問可會抽起這段片當沒事發生？米爺笑道：「可能要重點講，我哋圍內爭獎嘅話，呢單嘢佢（床哥）一定攞硬獎，佢年尾發功做嘢，冇辦法，唯有畀佢。」床哥亦稱：「因為單嘢已經發生咗，我哋亦冇必要刻意迴避。」

（即時娛樂）