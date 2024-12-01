72歲李修賢冇戲癮 享受生活 呂慧儀撐契爺黃家禧出新書 (20:05)

錢小豪﹑姜大衛和李修賢難得同場（左圖）。（鍾一虹攝）

契女呂慧儀透露選港姐前後，透過前夫黃文迪認識黃家禧，因為大家很投緣而上契。（鍾一虹攝）

已故「六嬸」方逸華的表弟兼邵氏製片人黃家禧，今天（1日）於尖沙咀舉行「黃家禧在邵氏製片那些年」新書發報會，李修賢、姜大衛、錢小豪、呂慧儀、邵音音、曹眾、潘冰嫦捧場支持。

李修賢回憶昔日在邵氏拼搏，每天見到黃家禧為方逸華處理很多奇難雜症，包括員工要求加人工、道具人手不足等問題，李修賢笑言：「他真的好人到不得了，在邵氏幾十年任勞任怨，總之我們覺得不合理，他就走出來，我想打他又落不到手，他太瘦，加上他用心去解決問題，有些演員走紅了叫病、不開工，他就安撫，叫公司加人工。」

他又大爆1971年從訓練班出身，當年他和傅聲都只得$500人工，但酬勞不足夠他供養媽媽，打算退出轉工，獲方逸華加人工至$750，將他挽留下來，問到有沒有惹人眼紅？他說：「沒有，這是秘密，我沒有周圍講多了$250，大家不知大家幾錢人工，但我不算高人工，最高人工是已做主角的姜大衛及狄龍等。」

72歲李修賢已沒戲癮，現在享受生活，跟太太旅行玩樂，食店生意亦不再做：「疫情之後，很多事都難做，自己不算熟做生意，就不搞了。」他平時行山運動來保健，又說：「在西貢曾遇過周潤發兩次。」

身為契女的呂慧儀透露選港姐前透過前夫黃文迪認識黃家禧，因為大家很投緣而上契，契爺經常親自下廚招待她，又向她分享人生觀和鼓勵說話。

講到黃家禧最叻幫藝人爭取加薪，呂慧儀說：「是嗎？我現在才知道，因為契爺主理邵氏，而我在無綫工作，珍姐（曾勵珍）都好好，身邊多有資歴的前輩照顧，覺得自己好幸福。契爺是默默支持，給我有家的感覺。」

（即時娛樂）