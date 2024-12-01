《秦淮瑣月》梁非同表現令人驚艷 獲陳寶珠贈言鼓勵 (21:03)

粵劇班主彭美施(施姐)任出品人，黎耀威全新編寫之劇目《秦淮瑣月》昨晚（11月30日）起一連兩場於西九戲曲中心大劇院公演。黎耀威首次身兼編劇與導演於一身，與最佳拍檔音樂設計黃寶萱携手打造《秦淮瑣月》，對觀眾來說這位一代歌姬程瑣月故事充滿新鮮感，在謝幕時，黎耀威感謝施姐畀機會，又坦言壓力好大，首次執導看完首場，他明白自己要改進還有很多方面，明白捉到鹿要識脫角才會讓觀眾認同。

出品人施姐在台上說：「我好欣賞台上每一位演員非常付出，他們好用心演出，這齣戲是是百分百黎耀威作品，我寄語威仔在粵劇上繼續努力。」藝術總監吳美英大讚梁非同演程瑣月，讓人驚艷的扮相及連場舞蹈非常優美，梁燕飛演另一位霸氣歌姬申婉香，亦做到霸道的效果。而王志良與梁振文演得好投入，四位演員表現出色。

梁非同飾演一代歌姬程瑣月獲很多觀眾讚賞，她表示今次角色需要準確地拿捏悲和喜，事前下了不少功夫準備，慶幸有導演黎耀威與藝術總監吳美英悉心教導。早前非同專誠到上海拜會越劇著名王派花旦單仰萍。她說：「能跟單仰萍老師學習，是個很好的機遇，在老師指導下，教我唱腔及身段技巧非常受用，令我演程瑣月的時候，美化了身段，也是自己在藝術上另一個進階。而這次每一場戲都有不同的對手合作，有梁燕飛、王志良、梁振文和森哥(廖國森)，亦豐富了我的演出。」

飾演公子徐夢山梁振文連場演出都贏得觀眾掌聲，其中一幕「殭屍摔」觀眾睇到嘩嘩聲。振文得悉觀眾喜愛也感安心，因為首次參與施姐的劇團演出，他感謝導演黎耀威建議他將學過的技巧發揮出來，只要合乎劇情便可。他個人很喜歡跟梁非同相遇該幕戲，為了讓兩人在台上更有情感交流，兩人更提早到場排練，大讚非同很用心。王志良演有才情的樂師何子才，詩詞歌賦都出色，就像風流倜儻的詩人。他說這個角色富挑戰性，因為情緒起伏很大，跟傳統角色很不同，加上導演給演員很大自由度，最難演就是最初不自覺喜歡瑣月，到聽到對方要另嫁別人而情緒崩潰，因為當時才知道自己不能放棄對方，這演繹過程很考功夫。志良形容自己好似發神經，今次是他繼《新胡不歸》後再跟非同合作，感覺兩人演出默契亦增多。梁燕飛演出申苑香要表達好高貴和驕傲，又要拋眉眼，這個也挺難去演 ，而且歌詞與曲調都是新寫的，對她雖有難度但很開心可以嘗試新劇目，有新鮮感。

昨晚陳寶珠專程捧場，中場休息更入後台見梁非同，為這位後輩打氣，在她耳邊細細聲鼓勵。前TVB金牌監製劉家豪與梅小青對於施姐放手給年輕導演兼編劇黎耀威去發揮，家豪哥十分讚賞。家豪哥又說：「一定要點名讚非同， 她演的瑣月，簡直是鎖住觀眾的心，一出場就驚艷。而今次是新編故事，劇情也是很不錯，三角的感情交錯，兩個男主角都令人喜歡。

香港藝術發展局副主席楊偉誠偕太太張德蘭來捧場，對於施姐致力傳承粵劇，扶掖年青一輩是很好的事。《秦淮瑣月》起用黎耀威與黃寶萱的幕後配搭亦是傳承體現。他特別喜歡梁振文，表演動作優雅並唱得細膩，他認為：「現在的確是時候要新人接班，亦要勸勉新人一句，要用心，用功，緊記彩排要準時，彼此好好合作，明天就是你們新一輩的了。」

（即時娛樂）