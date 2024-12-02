《破‧地獄》破1.12億 躋身香港電影華語片票房第2位 (14:00)

陳茂賢及Michelle親身恭賀榮獲終身成就獎的洪金寶。（大會提供）

準人妻衛詩雅氣勢如虹，憑《破‧地獄》膺亞太影展最佳女主角。（大會提供）

由黃子華﹑許冠文﹑衛詩雅﹑朱栢康和韋羅莎等合演的《破‧地獄》上映第4周，電影叫好叫座，早前已勁破10項票房紀錄，成為最短時間破億的香港電影之餘，截至今早（2日）8時，累積票房已達$112,924,058，躋身香港電影華語片票房第2位。

除了香港票房成績亮眼，海外多個地區票房同樣報捷，包括成為英國及愛爾蘭史上最高票房香港電影第3位，反應理想。昨晚（1日）第61屆亞太影展在馬來西亞雲頂舉行，《破‧地獄》團隊於268部亞洲電影中，成為最終18部入圍作品，與泰國熱賣作《全職乖孫》、台灣電影《疫起》、《環南時候》及香港電影《七月返歸》等亞洲電影爭獎。

《破‧地獄》導演陳茂賢及衛詩雅，代表劇組飛往馬來西亞出席盛會，更於頒獎禮上榮獲4項大獎，包括導演陳茂賢勇奪「最佳導演」；張叔平、彭正熙則奪得「最佳剪輯」；而姚漢文則贏得「最佳美術指導」。

競爭最激烈的獎項為「最佳女主角」，衛詩雅與《全職乖孫》女演員烏薩薩梅坎姆躋身5強，而Michelle最後奪得「最佳女主角」，榮升亞太影展影后的Michelle，於台上哽咽感謝陳茂賢導演。

陳茂賢對得獎感到喜出望外，他指有感子華神所言，《破‧地獄》由開拍至今，都是一趟充滿奇妙旅程，衷心感謝全球各地觀眾對《破‧地獄》支持及鼓勵，並誠心祝願電影可以走得更遠。同場導演及Michelle更親身恭賀榮獲終身成就獎的洪金寶並留影。

今午時分，馬來西亞發行商火速為《破‧地獄》團隊舉行祝捷會，現場開香檳賀電影團隊得獎，同場宣布馬來西亞票房衝破1000萬令吉。

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（即時娛樂）