王菀之紅館個唱售罄 粉絲求加場 孖張敬軒開Live 唱到抽筋 (17:12)

張敬軒和王菀之昨晚開Ig Live，跟歌迷互動2小時，其間軒公企起身拉筋時，大家發現他的身體並不柔軟。（Ig影片截圖）

王菀之（Ivana）的《合體–王菀之演唱會2025》今日（2日）公開發售，一個上午全部售完。不少搶不到飛的歌迷，湧進Ivana的社交平台留言要求加場。

相隔11年再開紅館個唱，Ivana昨晚（1日）聯同好友張敬軒深宵「合體」，開Ig Live ，2人跟歌迷傾偈，其間互窒、又食煲仔飯和唱歌，提醒歌迷今早兩人演唱會，一個紅館，一個澳門，都於今天公開發售，而2人的個唱門票均被歌迷搶爆，開心宣告售罄。

對於2場門票半日售完，Ivana非常開心大家支持，知道消息後，團隊馬上聯絡她開緊急會議，研究是否有加場空間，希望買不到飛的歌迷不要失望，有消息會馬上公布。

皇上皇后「合體」之威力，深夜引來萬多人觀看直播，直播由昨晚11點一直到凌晨1點才結束。軒公懶理Ivana明年2月開騷，在深夜「放毒」，叫齊煲仔飯﹑靚湯和甜品，應有盡有招呼皇后，Ivana美食當前忍不到口，她於節目中表示：「我真係開始有跟教練操練，操咗3日，都係醫緊痛症，唔知點解囉，3日都冇減到磅仲增咗。」

2人於直播中合唱外，還獨唱不少經典歌曲，歌迷盼2人合體再開騷。近日迷上攝影的Ivana，於軒公唱歌時為他拍照，但被軒公要求delete，軒公搶過Ivana相機 ，把她拍照片公開鏡頭前: 「你哋睇下，嘩，delete咗佢！」軒公狂刪照片，非常搞笑。

2人整晚坐地唱歌，軒公在直播去到一半時，笑言坐到腳抽筋，Ivana幫他按小腿，又教他如何拉筋，當軒公企起身拉筋時，大家發現他的身體並不柔軟，不能雙手彎腰掂地，料不到Ivana比他柔軟得多，一彎腰就雙手到地，不過她安慰對方：「我天生雙手比常人長啲，不過你要拉下筋，估唔到我哋咁就到咗唱到抽筋年紀，我話咗唔好坐地下唱㗎啦，係佢要就嗰啲美顏燈之嘛。」互窒對話非常搞笑。

這個2小時的Live，不單看到2人友情，還聽到他們唱歌，一張紙巾2人用作印汗。當Ivana唱《哥哥》時，她將尾段歌詞的「哥哥」改為「軒仔」，「軒仔呀軒仔呀我覺你一起，傻笑發夢頑皮，天光到天黑仍樂此不疲，朋友和伴侶最好是你。」感動無數網友，聽到大家毛管戙。

（即時娛樂）