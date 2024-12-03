何依婷穿5吋高跟鞋公布孕訊 擇日剖腹生B 百無禁忌掂利器 (17:09)

何依婷表示不會停工待產，但會做強度比以前低的工作。（林祖傑攝）

懷孕5個月的何依婷，腳踏5吋高跟鞋出席活動，她還拿利器剪彩帶。（林祖傑攝）

何依婷今天（3日）到大埔超級城出席聖誕活動，結婚1年宣布懷孕，已見肚的她身材亦有所變化，她還穿上5吋高跟鞋上台，並拿剪刀剪彩帶，她表示已問過醫生意見，在安全情况之下可以穿高跟鞋，談到孕婦忌接觸利器，她則說：「係嘅咩？我又冇喎！平時喺屋企都剪包裹、切水果。」

何依婷透露懷孕5個月，選擇這個時候公布，因想待胎兒穩定才說，她坦言懷孕並非計劃之中，她說：「我哋冇特別希望結婚1年就生小朋友，但都覺得呢個係天賜禮物，都好珍惜和感恩。」

問到胎兒性別？她表示稍後舉行派對公布，原打算派對前保持秘密，只得自己知，但老公拒絕，指不公平，所以老公都知BB性別，她對照顧BB沒概念，已準備與老公報名上育兒班，學抱BB和幫BB冲涼，並計劃擇日剖腹生產。

何依婷表示常有孕吐，尤其懷孕初期完全沒有胃口，好說：「個胃又脹，個肚又脹，當時Keep住反胃，還要返工拍《金式森林》，要偷偷地嘔，唔可以喺人前嘔，其實返工反而唔辛苦，可以分散注意力，拍完之後坐喺屋企，唔知做咩仲辛苦。」

何依婷表示不會停工待產，但會做強度比以前低的工作，老公雖然也緊張，但給予她很高自由度，她說：「懷孕之後要拍劇，亦去內地工作，仲去咗2次旅行，佢覺得最緊要我開心，BB先會健康，唔會畀我太多限制，無論點都支持我。」

何依婷又強調並非因去旅行而缺席公司台慶，而是台慶後才外遊，她說：「因為大住個肚，冇一個項目適合我表演，大家好開心出一分力跳舞，我又未必做到，唔緊要，下年吧！」

相關新聞：何依婷曬「一家三口」照片 宣布懷孕5個月 感謝老公照顧

（即時娛樂）