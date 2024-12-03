劉青雲《爸爸》演技獲讚 有望跟許冠文爭影帝：言之尚早 (17:38)

劉青雲、谷祖琳、蘇文濤和導演翁子光等，昨晚（2日）出席電影《爸爸》首映禮，優先場大獲好評，劉青雲及谷祖琳對該片有期望，劉青雲說：「相信觀眾入場看完，絕不會覺得失望，這套不是喜劇及很煽情的戲，但如果大家看完覺得不開心，應該去看多2次，看到自己不會再不開心，如果看完第一次沒有不開心，也應該看多2次，因為看第一次時，未必看到有什麼不開心，看完不開心的戲，才能早些找到什麼是開心，戲院的存在就是為了這樣。」

劉青雲指太太郭藹明已看過電影，亦讚好看並感動到喊，戲中劉青雲背部全裸演出，和谷祖琳拍大尺度親密牀戲，太太可讚他身形靚？他笑道：「冇喎！你估佢唔知我身形係點咩？要靠睇戲先知？我都冇特別為身形做啲咩，呢啲係本身天資，平凡嘅人就應該有平凡人身形，唔使操得好勁。」

谷祖琳不會讓女兒看該戲，她說：「年紀太細，大個啲先，老公就可以睇多幾次。」劉青雲沒有票房壓力，他說：「純粹覺得我哋拍咗一套幾好睇嘅電影，咁已經好好，正所謂各有前因莫羨人，其他電影收得，對整個行業都係一件好事。」

對於被讚在戲中演得好，預計明年金像獎可與《破‧地獄》許冠文爭影帝，劉青雲則說：「我覺得言之尚早，戲都未上，真係唔知會點樣，十劃都未有一撇，好多時大家話我做得好好，覺得某部分係為宣傳，或有啲朋友睇完，想善意支持港產片，許冠文係一位我非常欣賞及尊重前輩，呢個係真嘅，如咁僥倖可以一齊提名，都係值得紀念嘅一件事。」

他表示還未看《破‧地獄》，認為該片票房破億是好事，他說：「講真，真係需要有一啲咁樣衝擊畀大家，等大家知道香港其實都有好電影，亦有好多有誠意拍嘅電影，唔係大家講嘅已死，我覺得唔會係，甚至拍呢部戲時，整隊幕後都好後生，有啲仲係原本父母做呢一行，跟住做呢一行，佢哋好有衝勁、力量，睇法及禮貌，所以我唔覺得港產片真係沒落。」

（即時娛樂）