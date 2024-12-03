Ian稱個人巡唱盼獨霸舞台 拒請嘉賓 熱愛工作不介意無放假 (19:15)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天（3日）於尖沙咀舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2025》記者會，宣布2025年展開倫敦、墨爾本、悉尼、澳門巡演，獲60位粉絲到場支持。Ian稱能開個人巡唱是難得機會，受寵若驚，透露會為每個地方設地區限定表演環節，以及唱新歌，他說：「我表面看似冷靜，其實心情很興奮。」

Ian受訪時稱今年7月在亞博舉行7場香港個唱，大受樂迷歡迎，更延伸變巡演計劃，可以將自己作品，帶到不同的地方，是值得開心的事，他說：「今年很多意外收穫，除了香港個唱做到加場，巡唱都是突如其來，本來不在計劃內。」

Ian表示巡演日期、地點及場數尚未落實，目前只知道由明年初開始，為期約半年，他說：「如果場地同檔期配合到，可能會再公布去其他地區舉行，巡演消息傳出，已經收到有粉絲要求到美國、加拿大，我都希望可以再帶多些驚喜給大家。」

問到巡唱會否帶MIRROR成員？Ian表示未知道：「每個隊友有自己行程，若果他們抽空捧場，我當然開心。（巡演嘉賓心水？）巡唱不打算請嘉賓，我想獨霸舞台，因為我想加插新元素，準備樂器及舞蹈給大家看，每站都設彩蛋，可能唱當地歌手作品，所以演出歌單仍在整合中。」

Ian成為首位MIRROR成員，舉行海外個人巡演，他直言不會與別人比較，只珍惜機會及做好自己，又說：「巡演期間會盡量配合MIRROR工作，公司會幫手配合工作，我不介意沒假放，因為我愛工作，享受充實生活。好似之前做MIRROR巡唱時，工餘時間我都留酒店房享受工作充實生活，覺得身處不同環境帶來新衝擊。」

他又預告聖誕推出首張實體唱片，是出道後期待已久的心願：「這幾年好努力寫歌，沒停過，就是想做好裝備等機會到來。」

（即時娛樂）