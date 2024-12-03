李幸倪走進大學校園「尋寶」 鼓勵學生發揮獨特潛能 (21:08)

為增加學生對於廣東歌的關注度，傳承廣東歌文化。過去半年時間，李幸倪（Gin Lee）跟叱咤 903《廣東歌關注組》主持阿酸走訪多間大學校園，尋找擁有不同才能的學生，透過廣東歌表演發揮各自的獨特潛能。於11月29日，在海洋公園怡慶坊舉行大匯演，Gin Lee 聯同來自不同大學院校的 6 個表演團體，包括：香港科技大學學生會跳繩學會、凝音社、香港大學音樂社、港大競技啦啦隊（HKU ACE CHEER）、樹仁音樂及城大嘻哈參與演出，近 900 名中學與大學生同欣賞。

大匯演開場，Gin Lee 聯同香港科技大學學生會跳繩學會一邊演唱《Diff.》，一邊表演花式跳繩盡顯默契。她緊接與香港大學音樂社合唱《哭泣健康指南》，負責主音的同學透露為了這次表演新增一個特別儀式：「我哋每次練歌之前都會一齊嗌『Gin Lee賜我力量』！」Gin Lee 於演出前向每位成員一邊握手，一邊說「Gin Lee賜你力量」，場面搞笑又窩心。她又跟香港科技大學樂隊「凝音社」合唱《企好 x 雙雙》，見證著整個籌備及練習過程， Gin Lee 為他們的進步好感動。

她跟樹仁大學樂隊合唱《剛好》、演繹由「城大嘻哈」學生改編《今朝有酒》的饒舌歌詞，最後，Gin Lee 與港大競技啦啦隊合作表演，啦啦隊為《Dum Dum》配上高難度拋接動作， Gin Lee亦初嘗啦啦隊動作，與學生們合力疊羅漢，獲得全場歡呼。

表演尾聲，Gin Lee 心情激動說由籌備至正式表演歷時半年：「6 個月前我哋開會，話喺唔同嘅大學搵出有唔同才華嘅同學一齊表演。我好想提供一個舞台畀大家，好希望畀到你哋信心同埋力量，勇敢去前進。每一個人都係獨一無二，都係一粒鑽石，好好打磨，一定會搵到發光嘅位置。」當日還有許靖韻、曾傲棐與黃明德驚喜登場擔任表演嘉賓。

（即時娛樂）