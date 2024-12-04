余文樂初入行難頂壓力想退出 因譚詠麟一句話留低20年 (18:06)

無綫綜藝節目《與天地對話》今晚（4日）播出新一集，余文樂踏足澳洲昆士蘭州，潛入大堡礁深海、參觀原始樹屋之餘，還會走入世界上最古老的熱帶雨林，體驗原住民絕對原始又自然的生活，並從原住民身上學會重新定義何謂生活。余文樂當年在街上被發掘加入演藝圈，第一個工作已是拍攝台灣偶像劇《愛情白皮書》。他坦言當時為此感到壓力︰「當時好細個，18歲咁上下，仲讀緊書，唔適應突然長期被報道、面對記者。我好怕一下子要同好多陌生人不斷溝通，同埋要搵嘢講，變相會令人覺得你態度唔係好好，成日黑面。其實係我好驚，好怕去面對呢一種環境。」

余文樂透露當時曾自覺不太適應娛樂圈，一度想離開，最後因為譚詠麟一句說話而留下近20年。他續說︰「佢話『你唔做，冇人迫你，但你係咪就咁因為過唔到自己而放棄呢？定係你會選擇過咗呢一關？你有咗選擇，先去選擇放棄呢』。」余文樂直言到今天仍對演藝工作有熱誠︰「當然，你可以話呢個係工作，但都要對你嘅工作有熱誠先可以做到落去，我覺得我自己都仲有嗰個熱情喺度。」

他表示過去在演藝圈工作的日子，除了要努力適應，亦與家人聚少離多及經常四圍飛。余文樂說︰「我一直以嚟嘅工作時間都好長，第一個小朋友出世時，我都仲係好忙。佢出世後，我陪咗佢一個禮拜就要飛，一飛就3個月，返嚟佢已經又唔同咗樣。我試過瞓醒喺飛機度問空姐：『請問我係飛邊度㗎？』我真係飛到唔知我下一個地方係飛去邊度，因為當時電影宣傳要跑好多個城市，連續跑咗38日，一個城市一日，38日就38個城市。我做到個腦已經空白，真係唔知做緊啲乜，得番個殼喺度。」余文樂坦言在娛樂圈工作十分矛盾，太忙或太清閒也有得失。他在節目中罕有提及跟導演劉偉強及鄭保瑞的「不敢問收工」合作模式：「尤其拍劉偉強嗰啲，更加唔敢問﹗阿瑞嗰啲就大鑊喇，拉閘放狗都唔走，佢唔走你都冇得走，冇人敢問幾點收得工，但我其實慣咗...」

余文樂熱愛潛水及曾考獲潛水牌，他拍攝《與天地對話》前特別在台灣潛水熱身，卻在漆黑的海底驚恐症發作。雖然如此，他拍攝時仍然潛入深海︰「其實我覺得自己未必潛到水，因為我嚟之前試過，因為可能之前驚恐症嘅問題，我就唔係好肯定。既然今次我哋都嚟到，就試一次，如果唔得先算。」

（即時娛樂）