連詩雅澄清帶4個月大女兒去BB池浸水 有專用水泡很安全 (17:26)

鄭裕玲（Do姐）今天（5日）與連詩雅（Shiga）一同出席環保活動時，表示日常生活上均會節約用水。Do姐說︰「看戲時見到有藝人演戲時開着水喉講對白，有些浪費﹗我小時候曾經歷制水，每天只有4小時自來水供應。我對制水的印象太深刻，因此明白節約的重要性。」Shiga表示女兒Camila出世後，家中的用水量大增，因此已加裝節流器減少用水。

黃翠如早前宣布懷孕，Do姐替準媽媽開心；Shiga稱可跟好友分享育嬰心得及自己懷孕時穿過的服飾。Do姐笑Shiga應保留孕婦裝，將來再懷孕時穿著。Shiga表示產後收身過程辛苦，想再遲一點才追第2胎。她羨慕丈夫陳家樂的妹妹誕下孖胎，希望自己也能有此機會。Shiga早前帶同4個月大女兒游水，把女兒放在浮牀上，被網民質疑有危險性。她談及此事時說︰「年代不同，有人覺得可以帶BB游水，亦有人覺得不當。女兒當日用的水泡是嬰兒專用，很安全，而且是在所住屋苑的BB泳池內，水深很淺。」

Do姐談到早前獲邀率先探望9月尾抵港的大熊貓安安、可可，還看見來自四川的金絲猴。她說︰「金絲猴來自四川，我也是四川人，感覺如探望同鄉。如有時間，我也想到成都、重慶旅遊。」Shiga在活動上自薦做Do姐網上頻道節目的嘉賓，Do姐被問到可考慮邀請Shiga及黃翠如現身節目時說︰「我不敢邀請孕婦，怕如有差池負不起責任，或等翠如產後才決定。」無綫高層曾勵珍被委任為執行董事，Do姐說︰「已離我太遠，我們上次合作已是《男親女愛》。」

（即時娛樂）