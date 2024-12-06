麥美恩膺亞洲影藝最佳娛樂節目主持 感激曾志偉給予信任 (13:52)

麥美恩（Mayanne）前晚（4日）在新加坡舉行的亞洲影藝創意大獎頒獎禮上，憑無綫節目《Mayanne小喇叭》獲頒最佳娛樂節目主持，成為唯一得獎的香港代表。首次獲得海外獎項的她在台上致謝辭時心情激動，捧着獎項返入後台時更興奮尖叫。

Mayanne在台上忍着淚水表示︰「多謝大會，多謝我的公司TVB，多謝總經理曾志偉，他同是我的人生導師，感謝他相信我，讓我擁有自己的清談節目。多謝節目的製作和創作團隊、拍攝團隊和相信我的所有人，包括作客我節目的嘉賓和藝人，還多謝我的主持拍檔曾展望，最重要要多謝香港的觀眾。13年前，我移居香港追夢，香港觀眾很寬容地接受了我，讓我每天每晚給他們歡笑，他們一直支持我到這刻，令我現在可以很自豪地代表香港獲得這個殊榮。我很榮幸可以和他們分享這個殊榮，非常感謝﹗」

Mayanne昨天在社交平台分享參與頒獎禮時的台上台下照片，她留言感謝《Mayanne小喇叭》的幕後團隊及曾現身節目的所有嘉賓。Mayann說︰「感謝所有上嚟《小喇叭》嘉賓們嘅支持同愛錫，都唔可以忘記我嘅男主持曾展望，感恩遇到你哋。多謝你哋一路咁包容我，真係好想喊﹗感謝所有觀眾們，多謝你哋俾機會我，可以帶歡樂到你哋每個家中。一切得來不易。有你哋真好﹗今次有好兄弟張振朗，有佢嘅陪伴，成晚真係開心仔。當然亦好開心集到好多型男﹗『最佳娛樂節目主持』，一齊分享呢份光榮，可以代表香港，真係好威威，真係要開香檳﹗」

（即時娛樂）