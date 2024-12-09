阮浩棕被陳曉華「出賣」 焗認何沛珈係女友 遭羅毓儀踢中要害 (13:15)

阮浩棕在昨晚播出的《大師兄又到聖誕感謝祭》中，焗認何沛珈是其女朋友。（資料圖片/無綫提供圖片）

特備節目《大師兄又到聖誕感謝祭》昨晚（8日）播映，「大師兄」錢嘉樂率領「獎老」阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰，以愛麗絲夢遊仙境look亮相。

今集嘉賓包括「台慶司儀隊」的朱凱婷、陸浩明、鄭衍峰、陳懿德、周奕瑋、許文軒，及「異空感應隊」的陳曉華、阮浩棕、譚凱琪、樊亦敏、羅毓儀、胡渭康。緋聞男女麥美恩（Mayanne）與許文軒同場，大家自然不放過起哄機會，向來是「反應彈」的Mayanne，對著許文軒相當活躍，除了指定動作「興奮攬攬」，還表現粗聲粗氣，而許文軒似是全盤受落，更在玩「開心無敵口噏噏」時，再三強調對Mayanne台慶夜喪攬林峯一事呷醋；而Mayanne為了幫許文軒報仇，更一度「掌摑」羅毓儀。

昨晚播映一集可算是「逼供戀情之夜」，除了同場的麥美恩與許文軒，就算不同場的陳曉華與朱敏瀚、阮浩棕與何沛珈、陳懿德與羅天宇，都分別在「大師兄」等人設局下、半推半就公開戀情！

以阮浩棕為例，他與陳曉華一同玩「開心無敵大電視」，大電視上出現何沛珈，此時負責畀貼士的羅毓儀高叫「你女朋友」，陳曉華見狀即說：「阮浩棕自己講」，深知被擺上枱的阮浩棕，只能在無奈情况下說出何沛珈3個字；繼「焗認戀情」後，阮浩棕在「開心無敵障礙賽」時，慘遭玩到忘形的羅毓儀踢中要害，雖然已痛至倒地，但求勝心切的羅毓儀卻一再拉他起身繼續再玩，堪稱男人最痛。

陳懿德亦同樣遭隊友夾攻，在玩「開心無敵撞機機」時，大家有意無意提及「羅天宇」、「天與（天宇）地」及「與天（宇天）地對話」，被夾攻至無言以對的德德，一味甜笑回應；至於陳曉華今次則學精，死也不肯將「朱仔」講出口，但又忍不住爆響口話「想生」，場面搞笑。

今集另一亮點是「老鼠屎」三太樊亦敏，由頭到尾表現遊魂的三太，全程轉數慢，就連方向感也欠奉，在玩「開心無敵障礙賽」時，不但令拍住上的阮浩棕行多了冤枉路，更一度整個人壓在男方身上，令阮浩棕腳仔軟；至於「撞機機」環節，三太則搞了半天也搞不明白遊戲規則，遭祥仔大聲責問：「你醒未呀你？」還遭節目組取笑「腦霧」。

（即時娛樂）