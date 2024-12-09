獨嘉登機指南｜謝茜嘉自揭遭前度以電郵分手 蔡景行被投訴常撩女仔 (13:42)

TVB Plus（82台）旅遊節目《獨嘉登機指南》，由人稱「嘉姐」謝茜嘉伙拍蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）擔任主持，今晚（9日）起逢周一、二及周四、五晚上8點半播映。

今晚首播一集的《獨嘉》由香港出發，飛東南亞、中東、歐洲環繞地球一周，重點在沒有申請簽證、不入境的情况玩齊9個國家、10個機場，坐足13程飛機。平時行過路過的機場客運站，原來暗藏玄機。嘉姐會在12集的《獨嘉登機指南》節目解構，同時帶住行仔及羊羊，將一張機票的價值，發揮得淋漓盡致。

3位主持「嘉姐」、行仔及羊羊齊集香港國際機場，出發前先玩一轉。嘉姐面對兩位小鮮肉既擔心又緊張，她笑說︰「未試過同年紀咁輕嘅人旅行，所以上網搜尋『如何跟年輕人相處』嘅文章。」行仔邊歎住機場限定的frozen cake，邊問嘉姐有哪個機場印象最深刻時，嘉姐自爆情史感慨說︰「其中一個係丹麥機場，喺機場有好多開心回憶，唯獨嗰一次，因為一落機就彈咗嗰e-mail出嚟，係我前度男友同我分手。」

明晚（10日）開始一連兩集，嘉姐與行仔展開新加坡樟宜機場之旅，一出航機就見到全球室內最高，達40米的漩渦瀑布。樟宜機場設計成兒童遊樂場，有由4樓滑到1樓的滑梯、攀石場、繩網、行迷宮，最宜小朋友放電。

嘉姐表示講到吃亦是此機場強項，他們來到一間雪糕店，嘉姐笑說︰「呢間雪糕店有米芝蓮光環，個雪糕筒係即場人手做。網上朋友話Earl grey同Lemongrass最好食。」

接住他們又歎娘惹菜，娘惹即指當地土生女性華人，嘉姐再踢爆行仔周圍撩女仔紀錄，她笑說︰「喺香港機場你已經開始撩，剛才食雪糕又有，你又唔記得呢度啲人識聽廣東話喎，係咁講『靚女、靚女』。」

行仔受訪時自言男女都有撩，他解釋︰「但係唔知點解鏡頭影到嘅都係女仔，同埋可能因為有攝影師跟住，又gel晒頭咁樣，令我喺機場成為漆黑中嘅熒火蟲咁引人注目。主要應該都係我擅長溝通啫。」

（即時娛樂）