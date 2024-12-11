久別重逢｜陳卓賢賀頭號Hellosss羅淑佩升職 讚局長專業 (15:21)

Ian不覺得自己似伊健，但他覺得好需要向伊健哥哥學習。（林祖傑攝）

鄭伊健、陳卓賢（Ian）、蔡思韵、許恩怡等，昨晚（10日）到沙田出席電影《久別重逢》首映，大批Ian粉絲「Hellosss」到場支持，Ian於戲中演鄭伊健少年版，2人只有一場對手戲，伊健指和Ian某些特質相似，不要只看外貌，他說：「Ian似早期嘅我，好收斂唔講嘢。」

伊健和Ian首次合唱電影歌曲，伊健期待歌曲快點派台，戲中角色頹廢酗酒懷疑人生，問可曾試過懷疑人生？伊健說：「又不至於去到懷疑，不過有時去到低谷時候，都要考究點樣處理自己人生，相信每個人都會有。」談到蔡思韵大讚他是真正男神兼歷久不衰，伊健謙虛表示：「唔好咁講，慢啲啫！」

Ian不覺得自己似伊健，但希望將來學習到對方，他說：「我覺得好需要學習伊健哥哥，佢已入行一段日子，有好好成就，嗰種純粹及做好每件事心態，一直冇變過。」首次擔正電影男主角，Ian獲益良多，很珍惜今次機會，問可擔心又被拿着與隊友比較？他說：「我覺得大家慣常動作，會拎我哋比較，但我覺得冇必要，因為要超越嘅係自己，喺自己崗位及負責嘅事做到最好，我只會諗呢件事，從來冇諗過同人哋比較。」

對於頭號「Hellosss」羅淑佩升任為文化體育及旅遊局局長，他要恭喜對方，他說：「證明佢私底下有興趣嘅活動，冇影響公務，喺自己專業範疇裏面，喺相當專業，相信已經解答咗大家之前對佢嘅誤會。」如局長找他幫手可會答應？他說：「自己作為藝人，能夠有多啲演出機會，當然樂意，做完演唱會之後，發覺有多啲舞台經驗，好過錄好多首歌。」

（即時娛樂）