MIRROR Chef｜盧瀚霆認「地獄廚神」 Ian獲讚廚藝了得 (19:43)

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的爸爸，早前出戰「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」，Lokman也親臨觀戰。對於爸爸未能入決賽，有否失望？他說：「比賽不是輸就是贏，最重要是過程。爸爸雖然有豐富經驗，但臨場都有點緊張，因香港是主場，他代表香港出賽。有否燃點起我想參賽？我已10幾年沒練跆拳道，不會重新練習去打比賽，因為怕痛。」

談到節目《MIRROR Chef》，問到誰是「地獄廚神」，AK（江𤒹生）即望住Anson Lo（盧瀚霆），笑言「有人放空」，Anson Lo大方承認是「地獄廚神」。問他是否沒烹飪天分？Anson Lo否認，他說：「是沒有人欣賞，我覺得好味就可以，沒試過食到肚痛。（將廚房燒毀？）沒有，好安全，純粹味道較小眾，節目上有整小炒王、奄列和沙律。」

會否想搣甩「地獄廚神」之名？Anson Lo說：「地獄廚神之名是人家給的，我覺得好吃便可，我覺得自己廚藝已有進步。」MIRROR異口同聲讚陳卓賢（Ian）廚藝了得，但Ian謙稱一般，表示平時有下廚，家中雪櫃有什麼食材就煮什麼，並自揭喜歡洗碗減壓。AK與Lokman則讚Ian是天才，無論做什麼都好優秀。

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（即時娛樂）