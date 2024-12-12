陳健安推出新專輯 學習拒絕 不再取悅世界 多謝祖兒啟發 (16:12)

安仔坦言以前想取悅世界，直至近年他自己做音樂和生活，跟別人合作得多，體會坦白的好處。（大會提供）

陳健安（安仔）今日推出第4張個人專輯「PROJECT：REJECT」，以「拒絕」為主題。他坦言作為藝人和家中孻仔，自小習慣跟前人步伐，不懂得說「不」，漸漸失去自我，近年學習誠實面對自己喜惡，跟別人坦白感受；唱片包裝設計亦非常有心思，用撕開方式打開才可取得CD，寓意打破既有框框。

他說：「今次嘅課題係點樣面對『唔啱聽』或者『反對』嘅聲音，學習拒絕。以前我都係嗰種唔容易開口say NO嘅人，慢慢唔知道自己喜惡，直至近年，工作或做人開始識得去選擇，亦學識話畀身邊人知道，我其實唔喜歡乜嘢。對自己又好，對身邊人又好，都係好重要嘅坦白，係成長嘅階段。」

安仔坦言以前想取悅世界，尤其他是家中孻仔，很多事情都要跟哥哥或家姐選擇去生活，直至近年他自己做音樂和生活，跟別人合作得多，體會坦白的好處。

安仔說：「要多謝容祖兒，因為之前喺網上睇到一條片，佢講咗一句『唔可以』啟發咗我，要好多勇氣，呢件事埋咗喺我心內面。我覺得做藝人唔容易say No，好似所有事都『好，無問題』、『我做到嘅』，但事實上唔係，慢慢會無咗自己。於是我從《唔明你講乜》開始，決定全張專輯嘅主題：如何好好地say No？如何坦白地做自己？」

造型師Herman與安仔再度合作，他將歌曲的精髓加入服飾，有鴛鴦鞋、藥水膠布手袖和貼滿封箱膠紙的褲等。安仔說：「好多部分都係Herman創作和人手造，獨一無二。我著晒6首歌上身，《唔明你講乜》、《戀愛腦之死》、《我很不愛你》、《心裡尚有象牙白》、《當我們返回現世》和《我違和但我不糾正》，我唔會講邊度代表邊首歌，大家感受啦！」

安仔邀請了插畫師Pen So參與，將6首歌曲元素透過插畫滲透於專輯內；創作總監Oscar與安仔合作無間，安仔說：「Oscar對我say No多啲，有時我對一首歌有好多唔同嘅諗法，佢會幫我篩選，No呢個No嗰個，剩低最適合嘅。而我從來都無改過佢嘅歌詞，佢好明白我嘅諗法，合作愉快！」

（即時娛樂）