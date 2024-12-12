新《武俠》｜梁非同梁燕飛及曉瑜化身「粵劇版東方三俠」 王志良梁兆明鬥靚仔 (20:24)

粵劇出品人暨總策劃彭美施（施姐），炮製第9齣粵劇作品新《武俠》，將於明年1月24至27日假座西九文化區戲曲中心大劇院上演。今天（12日）舉行記者會，

新《武俠》有4個折子戲，施姐首次與資深粵劇名伶李龍合作，聯同梁兆明、宋洪波及廖國森演出劇目《陸遜勇闖八陣圖》，預告最強聯手有連場精彩武打戲；3位刀馬旦梁非同、梁燕飛及曉瑜，則化身為「粵劇版東方三俠」，以俠女形象演出《劍膽紅袖除奸宦》，盡展實力派功架；其餘還有梁兆明與王志良的《展昭決戰白玉堂》和陳紀婷、符樹旺、莫華敏的《虎豹智擒一丈青》。

李龍欣賞過施姐的《忠烈楊門》，留下深刻印象，他說：「劇目中如何演繹八陣圖先賣關子，會交精通研究歷史文學的何文匯博士處理，人物角色保留武俠風格，打鬥招式則會創新，不令大家失望。」梁兆明開心跟李龍再合作，因戲裏戲外有李龍助陣，能穩定軍心。他雖然一人兼顧演出兩齣劇目，但不擔心角色混淆，亦體力應付沒問題。王志良稱演「白玉堂」，除與梁兆明的「展昭」鬥好打，還會鬥靚仔鬥Chok。

3位女將梁非同、梁燕飛及曉瑜，首次合演正義女俠攜手除奸，過程是不打不相識，各要練習獨特兵器包括雙槍、拐及匕首。她們又謂施姐的出品向來講求創新，製作認真嚴謹，加上應付連場打戲，都有少許壓力，希望有機會加場，讓更多觀眾欣賞。

（即時娛樂）