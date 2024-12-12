中年3｜高正洋表現跌watt陷危機 遭周國豐狠批 阮慧珊羅逸軒觸動人心 (22:06)

《中年好聲音3》周日（15日）晚播映。香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來到第三回，今集將有15位選手登場，歌單如下：羅逸軒《信》、阮慧珊《為你鍾情》、張淑鳳《Ma Ma I Love You》、陸東成《命硬》、李肇峰《趁早》、錦榮《變奏》、熊力衡《忘不了你》、黃博《我歌故我在》、范俏斐《酒矸倘賣嘸》、梁春茹《獨上西樓》、任永健《婚禮的祝福》、朱麗萍《Price Tag》、高正洋《追》、郭偉倫《還是你懂得愛我》及揚溢《小心女人》。

首位登場的4燈選手羅逸軒，曾被客席評審海兒當眾「示愛」，讚其聲線很溫暖，是一名暖男；他今次獻唱《信》，水準仍舊保持之餘，更冧掂常駐評審肥媽，肥媽謂：「我覺得你係講緊嘢，好似唱英文歌《My Way》咁，好有自己style。」

3燈選手阮慧珊則以《為你鍾情》向羅逸軒挑機，原來阮慧珊於23年前患上第一型糖尿病，需要打針控制病情，婚前老公已十分重視其健康狀况，晚上總會醒來觀察她的血糖指數：「印象最深刻佢同我講，情願有一型糖尿病嗰個係佢。8年嚟我睇到佢畀到好大安全感我，好願意花時間喺我生活上，一個男人畀咩你，都唔及時間咁寶貴。」感性的肥媽聽到感動拭淚，笑言被2人激死：「兩個都講故事，點揀啫！」張佳添則說：「呢輪係feeling鬥真誠！慧珊，你唔係唱功最好嗰個，但你係最溶化到我嗰個。」

4燈「抗癌戰士」任永健12年前確診鼻咽癌，縱使治療期間是人生最痛苦的時間，但他仍覺得患病令他有得著，令他體會到太太如何不離棄的同時，更令他放下執著，活得正面：「之前覺得自己係悲劇男主角，但病之後個人放鬆咗。𠵱家新識嘅朋友，都會覺得我係一個非常積極、正能量嘅人，好鍾意呢一個感覺。」本回任永健獻唱《婚禮的祝福》唱功保持水準，但情感方面卻引發評審們意見不合鬥嘴，有人大力讚揚任永健唱出感情，有人直言「聽到你有感情，但feel唔到個感情」。

而曾與周國豐同樣參加第十屆新秀歌唱比賽的高正洋，今次揀選《追》作賽，但表現大跌watt陷入危機，遭周國豐狠批：「冇一點畀我哋評審有衝動去撳盞燈，觸動唔到個情感神經。」客席評審布志綸（Alan）亦指由於太多人翻唱，其演出未能超越原唱版。

（即時娛樂）