林夏薇新店開張 林峯同老婆激罕撐場 送賓客半卡鑽石回禮 (19:37)

林夏薇指最感動是有很多家人和朋友來到現場撐她。（林祖傑攝）

林夏薇籌備5年，投資達8位數字的自家鑽石品牌實體店，今天（15日）在尖沙咀開幕，獲多位「視后」及「視帝」圈中好友送花籃及親自到場力撐。

林夏薇自家鑽石品牌實體店開幕，獲佘詩曼、楊茜堯及胡定欣送上花籃祝賀，陳展鵬、譚俊彥、陳山聰3位「視帝」攜眷或帶同小朋友到場，一班圈中好友方力申、馬志威、洪永城及太太梁諾妍等亦有出席，澳門舉行的頒獎禮首封影帝的堂兄林峯，罕有帶同太太張馨月親身到場賀堂妹，場面星光熠熠。

林夏薇表示除了新店開幕，亦與不同品牌及不同地區加盟商簽約合作，但她並未想到之後會否開分店，她說：「前一晚緊張到冇瞓過，因為籌備品牌唔容易。」

林夏薇指最感動是有很多家人和朋友來到現場撐她，她說：「阿哥林峯和阿嫂更專程來到，我已恭喜佢攞影帝，要攬多啲佢沾旺氣，馬志威從外地專程改機票飛回來，令我十分感動。」

林夏薇表示會為幾位好友投票作回饋，亦向每位嘉賓準備半卡鑽石作禮物道謝，她說：「一定要嘅，佢哋咁撐我，鑽石代表永恆和愛，我都好愛佢哋。」問有林峯前來加持，對台慶頒獎禮再奪視后是否信心大增？她說：「我本身冇諗咁多，不過希望攬完佢沾多啲旺氣，畀到信心我，其實咁多人撐我，令我多咗信心有好成績，起碼先奪『人緣獎』嘛！」

老公莫贊生亦有現身到場打點，她指今次是自己投資，老公的包容，以及在心靈及精神上的支持最緊要，她說：「好多謝老公，佢同我除咗係夫妻，亦係生意上拍檔，教到我好多。」她強調暫時在工作上分配得幾好，不會因生意而影響演藝工作，但沒有時間生小朋友，她說：「終於順利生咗呢個品牌出嚟，絕對係我超級珍貴嘅Baby，至於生BB順其自然，一樣一樣嚟，邊忙到咁多嘢？」

（即時娛樂）