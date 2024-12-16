《得寵先生》票房報喜增加場次 袁富華歸隊「人寵場」謝票眼濕濕 爆隱藏劇情 (13:36)

電影《得寵先生》上周末分別在黃竹坑和將軍澳的戲院，加開兩場「人寵場」，門票火速售罄。男主角鄭丹瑞（旦哥）、飾演燒臘店「石師傅」的袁富華（Ben哥）、飾演朗朗惡媽咪的黃美芬、飾演佳叔外籍女婿陳俊利和導演兼編劇李志偉現身謝票。旦哥宣布好消息，電影上映踏入第3周，票房突破300萬港元，本周增至33間戲院，每日約60場次上映，是很大的認同和鼓舞，他們表示很開心和感謝支持。

電影完場後團隊謝票，觀眾報以掌聲，亦有狗吠聲回應，部分觀眾情緒未平復還在哭泣。Ben哥眼濕濕好感動，說：「見到你哋我好感動，第一次見到主人同狗狗一齊睇戲，我都好鍾意狗。」他又扮狗狗說話時嗚嚕嗚嚕聲，表示多謝狗狗捧場。有觀眾讚旦哥演出脫胎換骨：「我細細個就睇你做戲，今次好唔同，完全相信你就係呢個孤獨老人。」亦有觀眾表示自己都是被寵物拯救心靈，很有共鳴。不少觀眾大讚狗演員Little演「燒腩」好精彩，被牠的神情打動。

Ben哥說：「我從來未去過『人寵場』，今日第一次。剛才入到戲院，見到啲狗狗，我幾乎標眼淚。我之前有其他工作無嚟，其實一直都好想跟《得寵先生》謝票，咁好嘅電影，應該要回饋畀觀眾。」得知票房有好成績和增加上映場次，他表示開心，說： 「雖然我喺出面做緊其他工作，但一直掛住，有留意套戲嘅消息，事關我經理人（黃美芬）都有份拍呢部戲，仲成日去謝票。我哋呢行有句話：『每部電影都有條命』，睇住（票房）一路上一路上，我個心好感動。因為有好演員、導演、故事，一定會係好命！」

旦哥非常認同，說：「呢個亦係我毛管戙嘅原因。當我哋好努力去拍一部戲，好努力令更多人睇，到底有幾多人睇？要靠觀眾入場和傳口碑，我哋每次謝票都收到觀眾好好嘅迴響。」Ben哥說：「好多影評稱讚，亦有好多人網上分享一啲連我哋都唔發現到嘅觀點。」

他又透露其「石師傅」角色有隱藏寓意，他說：「雖然我得一場戲，對白亦唔多，兩位導演都無話我知，但我認為『石師傅』其實係另一個『佳叔』，佢都係因為被『燒腩』改變，否則會變成一個神憎鬼厭嘅孤獨老人。」他堅持不劇透，希望由觀眾親身感受。

（即時娛樂）