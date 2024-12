馮允謙陳健安同日出碟 攜手海傍開騷 逾千人圍觀即興安歌 (13:53)

next

「寰亞音樂」其中兩位唱將馮允謙(Jay)和陳健安(安仔),一同在12月12日推出個人專輯,前晚他們更在尖沙咀舉行「Jay Fung x On Chan MUSIC NIGHT AT THE HARBOUR」音樂會,他們的家人、新碟歌曲班底、音樂人朋友等捧場。在四面台上演出,Fans和途人逾千人圍觀,反應熱烈,他們即興encore,全場尖叫歡呼。

音樂會由Me&的黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)打頭陣,演唱充滿聖誕氣氛的新歌《Me& My Christmas Town》,雖然當日是入冬最寒冷晚上,室外只有13度又大風,但她們穿短裙大騷長腿跳唱。接著Jay和安仔出場,合唱安仔新碟內作品《我違和但我不糾正》 。

之後安仔獨唱《戀愛腦之死》和《我很不愛你》後,安仔分享2個故事:「早幾年有朋友因病離開咗,佢臨走前一晚,叫晒啲朋友去醫院見佢,佢每一眼都好用力,好好記住每一個人。我亦諗起第2個朋友,早前佢有一位好親、好愛嘅人離世,佢覺得生無可戀,甚至乎諗過自己都離開呢個世界。我呢首歌係想送畀我現世嘅朋友,希望當你有啲諗唔開嘅時候,好似歌詞所講,每個人心入面都有美好嘅嘢,值得我哋留喺現世,就好似『象牙白』呢隻顏色,就算褪色仍然優雅。」然後他唱出新歌《心裡尚有象牙白》和《當我們返回現世》。

接著Jay出場,一口氣唱出《無理取樂》、《在愛面前投降》、《膽量鍛鍊之旅》和《你是我的回憶殺》等新碟歌曲,台下Fans熱情揮動燈牌和歡呼。安仔再度上台,Jay表示當年參加歌唱比賽時,安仔以C AllStar身分擔任表演嘉賓,他記憶猶新。原定2人合唱《遠在眼前》後完騷,但Fans反應熱烈,狂嗌encore,Jay和安仔即興拉埋捧場睇騷的音樂人,分別唱出《在最好的時間做最好的你》和《在錯誤的宇宙尋找愛》,音樂會圓滿結束。

音樂會後,Jay和安仔表示非常喜歡戶外表演,安仔說:「見到好多人圍觀好熱鬧,唱歌嘅時候仲見到有船駛過,感覺好特別。」Jay透露唱歌時吸了一口冷風後咳嗽,狂飲水舒緩。Jay帶著新碟《EMO》,安仔亦帶著新碟《PROJECT REJECT》,互相向對方介紹自己新碟的特別包裝設計。Jay說:「你可以轉動旁邊呢個位置,咁封面嘅顏色就會變,代表唔同嘅情緒!」百厭的安仔立即來回狂轉動,笑言:「嘩,情緒波動呀!」安仔向Jay講解要撕爛包裝才可取出唱片,寓意打破既有思想。Jay一邊撕開一邊笑說:「搣爛晒,我好心痛。」

表演嘉賓Me& 的Vian說:「我第一次喺耳機聽到Jay和安仔唱歌,感覺好神奇,好好聽。」Feanna說:「我覺得最神奇係聽到你唱歌,進步咗好多。其實每次上台表演前我都特別緊張,但你好淡定,幫咗我好多。」她們表示相隔一年,Me&再有新歌表演非常開心,希望有更多表演機會。Vian自爆出場前一邊耳機臨時故障,被Feanna取笑是「機器之鬼」。

