MIRROR Chef｜AK Ian Alton獲封「天堂廚神」 盧瀚霆手忙腳亂 Stanley重手調味 (15:43)

盧瀚霆和邱士縉被封「地獄廚神」，AK﹑Ian和Alton被封「天堂廚神」。（Viu提供圖片）

ViuTV全新節目《MIRROR Chef》今晚（16日）首播，逢星期一至五晚上10時30分播放。12子化身廚師比拼廚藝，發揮創意和想像。節目以不同遊戲競賽考驗MIRROR廚藝，在「廚神」美譽和「地獄廚神」的封號之間決一勝負！

今晚播出的第一集，節目組為MIRROR製造不科學的廚藝排行榜。頭三位「天堂廚神」分別是江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）和王智德（Alton），而「地獄廚神」則未能分出排名先後：呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、姜濤以及柳應廷（Jer）。Anson Lo指最底層的成員應該屬於天堂組合，Edan隨即笑言：「食完真係上天堂」。

今集先以雞蛋為食材決一高下，成員輪流以自己方式挑戰煮奄列，再由專業廚師試食評價。首先挑戰的就是「地獄廚神」的成員。打頭陣的Anson Lo手忙腳亂，場面混亂如災難現場。

Stanley調味時，毫不猶疑重手落鹽，嚇得楊樂文（Lokman）大呼「好鹹喎」。專業廚師試食時，更一度面有難色，埸面爆笑。邱傲然（Tiger）的奄列則被專業廚師大讚「Good」，成功過關。姜濤、陳瑞輝（Frankie）、Jer和Edan的煮食過程，亦充分顯示「地獄廚神」的實力。Lokman和李駿傑（Jeremy）料理過程有板有眼，令人安心。12子的廚藝一個比一個煮得精彩，恐怕未煮到最後一人，也不知道誰是天堂和地獄廚神。

（即時娛樂）