Sony Music HK旗下音樂廠牌 首辦港區「偶像女生公開遴選」 (19:14)

參加年齡介乎15至25歲的女生，均可以個人或團體形式報名。（大會提供）

Sony Music Entertainment HK Ltd.旗下音樂品牌 Green Music，策動大型「SME Green Idols偶像女生公開遴選」活動，是次大型「偶像女生公開遴選」活動，今天（16日）在官方網站正式接受報名，籲有意參加的女生把握機會，成為2025最強女團成員。

此外，大會也重視各成員的個人發展，入圍的一眾女生，大會將免費提供專業的培訓和支持，幫助她們在音樂、舞蹈和表演等方面提升自我。這不僅為本地樂壇注入新血，還能夠滿足粉絲對新偶像的期待，進一步擴大本地音樂市場的多樣性及可持續性。

入圍的「偶像女生公開遴選」將要接受最貼地、最真實、最殘酷的挑戰，於遴選期間，經營其個人社交平台帳戶，直接考驗女生們個人魅力！廣大樂迷及網民憑藉與女生們互動，以like數定去留，此舉同時為女生們招攬早期粉絲。

參加年齡介乎15至25歲的女生，均可以個人或團體形式報名，「偶像女生公開遴選」同樣接受推薦人提名，活動將於3月底公布最終合格取錄者，並可以成為Sony Music HK（Green Music）合約歌手正式出道！Green Music更為這隊即將面世的最強女團，籌備連串School Tour巡演活動，現時已獲10間中學支持。

（即時娛樂）