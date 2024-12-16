劉青雲《爸爸》演技獲讚無可挑剔 與郭藹明過二人世界好幸福 (22:18)

導演翁子光繼自編自導《踏血尋梅》及監製《正義迴廊》，新作自編自導的《爸爸》同樣以真實案件改編成電影，他指劉青雲是男主角不二之選，甘心等足他3年。影帝級劉青雲對演戲追求不着痕跡，今次伙年輕演員與貓咪演對手戲，對他有啟發性。劉青雲又透露與太太郭藹明曾探討過生育問題，最後決定過二人世界，已經好幸福。

電影《爸爸》以荃灣享和街弒母殺妹案為改編藍本，故事集中爸爸事後心態，不像《踏血尋梅》和《正義迴廊》血腥，翁子光表示因喜歡日本作家松本清張，看過對方寫的電影《我要復仇》有種社會派推理，反映社會現實、人性，故《踏血尋梅》偏向講個案背後的人。

為《爸爸》寫劇本時，接觸很多資料，亦決定用家庭倫理劇方法去做，案件只是背景和偽命題，他說：「戲中包含香港核心家庭、一家四口關係、父子關係、思覺失調病症家庭如何找出路等，然後將這些元素推到極致。劉青雲與蘇文濤所演的父子關係，好多家庭都有，只不過有件案發生後，特殊關係放大了，感覺更加難處理，命題其實講尋常百姓家庭。」

談到邀劉青雲做男主角，翁子光稱足足等了3年，過程中有投資方提議轉用其他演員，但他堅定不移，因為劉青雲是他很想合作的演員清單內，最終憑誠意達成合作：「青雲在《七月十四》、《新不了情》演出生活化、《嚦咕嚦咕新年財》又很生鬼，印象最深他在《水滸傳之英雄本色》咬住一塊布捨生取義，這個演員總能賦予角色一點特質，我好放心叫他演戲，他本身的性格、生活智慧，深化爸爸角色的感情。」

劉青雲心碎演繹驚艷，獲讚無可挑剔，是從影以來最好演出，劉青雲認為是客氣說話，甚至宣傳手法，自己很難評價自己，但一向追求演技自然、生活化和不着痕跡，未必完全做到，他說：「我主要跟劇本演，劇本準備充足，隱藏了很多素材，力量大到好得人驚力，我多次閱讀劇本，都有不同感受，跟谷祖琳、陳麗雲、蘇文濤和熊諾頤合作，又凝聚家人感覺，影響我最大是戲中仔女對話，我又會在主景屋周圍坐、周圍瞓，慢慢培養氛圍去建構角色。」

拍戲最難控制小孩與動物，劉青雲稱早已做好心理準備，結果很享受與小朋友合作，感覺很單純和真摯，而且導演處理方法很溫柔，讓演員放鬆去演，他笑說：「兩個小朋友很有想法，拍戲會爆肚，個女走去跟導演密密斟，然後埋位笑住講『爸爸，有冇人話你似Mr. Bean呀！』個仔又突然加句『我尋晚發夢見到媽咪』，而我就因應他們，順住去演。」翁子光讚第一次拍戲的蘇文濤很有天分，處理角色有條理和想法。

現實中，劉青雲與結婚多年的郭藹明關係甜蜜，問到有否想過當父母？他說：「我們不傳統，沒有一定要生小朋友想法，結婚之後都是做自己想做的事。到後期年紀成熟，都有傾過之後的人生如何，大家都覺得現在生活好好，就決定了。當然，有人覺得沒有小朋友，可能失去寶貴人生經驗，老實講，我不覺得，我選了這條路，就不會去想那條路的風景，人生一定有得有失。」

《爸爸》劉青雲與《破•地獄》許冠文和黃子華表現出色，被看好成為明年香港電影金像獎影帝大熱，劉青雲打算入場欣賞他們的演出。至於獎項得失，他要保持良好心態：「有獎當然會好開心，但不會開心超過一晚，就算沒有獎不開心都不緊要，都不要超過一晚。」

（即時娛樂）