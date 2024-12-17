姜濤回應捲床哥風波及「假唱」事件 稱要學懂跟負面事情共存 (20:17)

姜濤﹑邱士縉（Stanley）和郭嘉駿（193）接受由鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》訪問。Do姐問作為藝人，各有自己的社交平台，對他們有什麼影響？

Stanley說：「我入行咁耐，慢慢Find out最大影響就係，開始唔知邊個係自己，講句嘢都要好小心，但有時可能係一啲玩笑Idea，個拿捏程度幾多呢？我性格有時會同朋友玩下，兄弟之間互相玩，但發覺觀眾Take嘅可能唔係呢樣嘢，慢慢變成咁我唔講喇。」

Do姐說：「樣樣嘢收到窄晒。」Stanley說：「係呀﹗就冇咗自己，3爺（193）都講少咗嘢。」Do姐坦言今天這個訪問，以為3位男士上來會熱鬧，但發現大家說話變得好小心，問到是否真的很大影響？

193說：「唔想畀人講一句嘢，都變咗標題，本身唔係嗰個語氣同意思，好似變咗鬧人又得﹑批評人又得，以前會衝動啲，真心鬧，啱啱入行講咩，都冇乜人理你，做番最開心自己，有乜就鬧，點知多咗人識之後，好多嘢都變新聞標題，正面嘢都變負面，畀人解讀錯誤，唔係傳媒工作者或記者寫衰你，係人哋可以誤讀標題，人哋唔鍾意你，佢哋點都有一個睇法去睇呢件事件。」

Do姐聞言表示變成失去幽默感，3子也認同，Stanley說：「有啲人冇了解新聞，就咁睇，『你哋原來咁㗎』，我哋好怕呢啲﹗」

姜濤期間默不作聲，Do姐問他：「對你最大影響？（193：佢喺度諗緊品格問題。）有時心入面說話，係趁住你把聲可以講出嚟，而唔係好似193話有啲標題黨，一整套說話抽一句出嚟嘛。」

姜濤說：「我有好多嘢可以比位人入，係自己唔啱，好多人話我肥，我認，所以都冇反駁過呢方面嘅嘢。（Do姐：對肥呢件事點睇法？人哋話你肥係唔啱？）我覺得唔會，我又坦蕩地，你哋話得啱，呢樣嘢係入行後，的確預咗咁樣，人類係視覺性動物。」

Do姐問姜濤會否做大家覺得的標準體重，他說：「會，呢個冇辦法，要解決的話，如果唔想畀呢啲嘢影響到，要Fix（解決）番個問題，其實我唔係反駁太多嘢，有時見到自己唔認同嘅事，唔知點解要衝出嚟講，但我又冇後悔嘅。」

193聞言說：「Support你呀，嗰次（指床哥事件）我差啲想留言，但我諗諗下唔好，我留言一陣間費事抽你水，你做新聞主角，唔好搞我，但我Support you bro，純粹我覺得好啱。」

Do姐再說：「人有情緒嘅，唔可以做到面面俱圓，做自己衝出嚟又有後果？」Stanley也直言好難做到面面俱圓，姜濤說：「我唔後悔嘅，出道到𠵱家經歷所有嘢，都冇後悔，我覺得都係上天畀自己養分去成長。純粹覺得自己係公眾人物，大家關注度都好高，有啲嘢唔可以立亂去講去做。」

Do姐續問：「有冇諗過如果要針對你嘅話，你做乜嘢都係話你唔好？」193說：「總有嘢挑剔你。我好怕睇自己嘅Comment，但會睇人哋Comment，睇下鬧乜嘢先，總有挑剔你，唱歌好聽就話你唔識跳舞，跳舞好睇就話你樣衰，總有嘢話到你。」

姜濤接着說：「好多Fans有小朋友，你知道公眾人物可以影響到小朋友及我哋下一代時，無論點都好，一定要有正面價值觀畀下一代，作為藝人嘅責任。當然自己要有做得好嘅地方，但當見到一啲自己覺得價值觀係啱，一定要講，可以畀大家討論啱定錯。」

193也說：「𠵱家真係少講嘢咗好多，習慣嚟㗎，開始唔想講，冇上新聞個人幾平安喜樂，Artsit係咪要上新聞先係好事？𠵱家係平安喜樂。」他再說：「我反而有個新諗法，我哋係Entertainer，ERROR帶開心畀觀眾，係社會責任，網民鬧我哋，可能佢哋返咗成日工畀老細鬧，又辛苦，放工冇嘢減壓，佢哋打字鬧我發泄完不滿，可能鬧完193好開心，咁我咪幫緊佢囉，我從呢個方向諗，係幫緊佢...雖然𠵱家成熟少少，但有時頂唔住頸，原則係錯會認，但冇錯會據理力爭。」

Do姐指最煩惱是姜濤，指他個人較敏感，亦顧及好多人，此時193再說：「佢打『兩隻字』，個新聞可延續1個月。」Do姐問他為什麼要打該兩隻字？姜濤說：「因為我相信我堅持我覺得啱嘅嘢，我唔覺得反對嗰班人係錯嘅，始終世界上冇絕對啱同錯，但你希望下一代同身邊人會係點樣嘅人，我覺得我想身邊人唔係咁樣嘅人。」

（Do姐：做之前會諗一諗？）有好多人講，點解我會講網民嗰單嘢，嗰單嘢我無啦啦碌到個留言，佢話我係『假唱』，問點解會假唱？個片段其實係《蒙著嘴說愛你》，話我哋MIRROR乜嘢都好，但唔可以話我哋假唱。

其實香港嘅傳統，作為藝人你唔可以假唱，尤其係《蒙著嘴說愛你》唱咗好多次，我知道嗰日唔係『假唱』，我睇完都算喇，但當我睇到封面係心理嘅嘢，我覺得點解你唔睇番完整嘅嘢，你唔會知道令一個藝人專業性好受侮辱，唱得好同唔好你可以講，呢個好主觀，但違犯事實嘅言論，其實係好受傷害。

我都唔知點樣去講，當然我Post佢個樣上Story呢件事，我係有後悔，但請大家去睇番件本事係點樣，有睇YouTuber到底邊一方係箭靶，我哋公眾人物好多Fans，有好多力量，但同時間都好多攻擊我哋嘅人，我希望大家每次睇網上言論時，都可以了解件事真相。」

姜濤續說：「入呢行之後先知道，少講為妙，我有同啲藝人傾偈，好似游學修，我哋不如做自己嘅嘢。」姜濤表示曾刪除Ig一段時間：「但發覺好多廣告嘢要Post，有時叫Management去搞。之前出歌《鏡中鏡》，其實係同好多負面嘢共存，做得呢行係咁，當時出咗（首歌）但未做到，無論睇唔睇都好，要學識同呢啲共存，係世界一部分。」

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（即時娛樂）