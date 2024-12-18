呂爵安盧瀚霆獲封地獄廚神 姜濤外賣常客 對入廚零概念 (14:35)

MIRROR透過節目《MIRROR Chef》進行廚藝大比拼，成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）雙雙成為12子中的「地獄廚神」。柳應廷（Jer）指Edan焗曲奇時連模具一齊焗；楊樂文（Lokman）則指Edan連廚師最基本的清潔廚具要求也做不好。Edan死撐︰「連模具一齊焗也好吃，像吃雞翼有骨一樣，沒問題。」邱傲然（Tiger）表示Anson Lo煮食時不懂次序，十分混亂。陳卓賢（Ian）同意道︰「不知道他在做什麼。」Jeremy續說︰「他切食物時望住我，嚇死，我立即喝止他，叫他望住正在切的食物。」陳瑞輝（Frankie）笑指Anson Lo只適合做廚房監督。姜濤自言經常叫外賣，對廚藝毫無概念，沒資格說別人，所以沒有隊友成為他心目中的「地獄廚神」。

Edan得知有Anson Lo陪伴成為「地獄廚神」後沾沾自喜地說︰「我的廚藝不強，但比Anson Lo高少少。Anson Lo其實有烹飪天分，他讀書時曾任家政學會副會長，但副會長可能只做文書工作。」Anson Lo強調當年因煮了一味「西蘭花炒雞柳」而成為副會長，拍攝節目時煮了奄列和沙律。被問到可會為隊友煮聖誕大餐時，Anson Lo尚未回答，11子已耍手擰頭齊聲說不用。Ian最近學會煮粉絲肥牛煲，他表示從前會上網學烹飪，現在想吃什麼就煮什麼，家人也覺得他的手勢不錯。他說現在每星期最少下廚一次，工作忙時也寧願自己煮。Ian說︰「外賣最快半小時才送到，我炒飯、煮餃子更快。」Frankie會炒飯，惟未讓女友品嘗過。李駿傑（Jeremy）說他最叻煮撈麵，還說要把麵撈得均勻也很考技巧。

姜濤表示拍完節目後，學會煮奄列及小菜王。Edan自詡最叻煮杯麵，說現在還懂得整燒賣，比想像中簡單。Jer指Edan煮的東西很難食。邱士縉（Stanley）為保持健碩身材經常煮牛扒，但女友李炘頤（Alina）不吃牛，未嘗過他的廚藝。Anson Lo透露自創將3款糖水勻在一起吃；江𤒹生（AK）學會煮不同生熟程度的蛋；Tiger擅長牛肉炒蛋，他說︰「這是家中名物，一定要學。」王智德（Alton）最叻薑葱炒蟹︰「家人常煮，我從小吃到大，所以刻意學煮。」

（即時娛樂）