MIRROR Chef｜網民嫌播得短兼剪得碎：真係到喉唔到肺 (16:50)

網民嫌《MIRROR Chef》僅播不足半小時，時間太短兼且剪得太碎，睇到到喉唔到肺。（資料圖片）

MIRROR團綜《MIRROR Chef》目前播了2集，暫時副隊長江𤒹生（AK）成為「天堂廚神」之冠，無論在煮奄列及小組合力的「小炒王」，AK都表現出色，同時間其他鏡仔因為表現遴迍而引發笑料。

有網民指節目僅播半小時，撇除廣告的話，節目僅20多分鐘，兼且剪得太碎，覺得「到喉唔到肺」，認為播1小時會較理想。

有網民昨晚（17日）在社交平台留言稱：「睇完兩集MIRROR Chef，最大感受係好趕時間，好似睇緊1.5倍速咁。唔知係咪自己有偏見，第一集除咗AL（盧瀚霆）之外，其他人整奄列嘅過程，好似全部都淨係得頭頭尾尾，中間過程甚至師傅評語都skip曬（晒），第二集合作賽又係咁，除左第一組有d（啲）過程睇下，其餘個兩組應該cut咗勁多，尤其AK個組，甚至只係得口術嘅時間就完咗，完全冇野睇過一樣，其實點解唔播夠一個鐘，又唔使cut咁多，半個鐘真係到喉唔到肺。」

不少網民也留言：「AK組影咗AK同Alton出嚟切嘢又冇得睇﹑AK炒兩下就冇咗，其實過程都好睇，點解得醜態睇？啲發揮嘅冇晒﹗」﹑「Cut太多。太快完。到底發生過什麼事。完全係得開始同收尾。個過程去咗邊？」﹑「同意，剪得太多啦，有啲隊友好似冇乜出鏡」。

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（即時娛樂）