男團MIRROR前年7月的紅館演唱會發生嚴重意外,舞者李啟言(阿Mo)受傷至今仍然留醫,經過漫長的治療,情况持續好轉,阿Mo的父親李盛林牧師每星期在網上發出代禱信,交代兒子的治療進度。

意外發生至今接近2年5個月,阿Mo昨天(18日)首次公開在病房內的照片,照片只拍到他的手臂位置及李盛林牧師。阿Mo似是坐在康復醫療設備上,身前放有一部手提電話,父親就站在其身邊。阿Mo以英文留言︰「Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.(可能是唯一一個如此愛我,並真正關心我每一天每一絲毫進步的人。)」

自阿Mo受傷後,李盛林夫婦急從外地回港照顧兒子,本來身形肥胖的牧師亦因此消瘦了很多。

