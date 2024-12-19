關智斌疫情冇嘢撈做YouTuber 衛詩雅拍「衛食攻略」撞破偷情男女 (22:05)

關智斌（Kenny）和衛詩雅（Michelle）日前受邀出席一個期間限定展，並以「內容策略如何協助藝人建立形象」為主題，展開互動訪談。

6年前，Michelle開始成立自己的YouTube Channel，當中的「衛食攻略」愈拍愈受歡迎，原來開始時她十分抗拒：「我係嗰啲想好專心做一樣嘢嘅人，我覺得我淨係拍戲，拍戲以外嘅任何嘢，我都唔想做，以前嘅我係連訪問都唔鍾意做，我只係想做關於電影嘅嘢。」由於開戲的不穩定性，被建議投入YouTuber行列，她說：「我話唔好啦，枉阿姐就話：『你試吓啦。』冇辦法啦，冇戲拍。『衛食攻略』都係佢哋幫我諗，因為覺得我個人貼地，就話不如拍一個咁樣嘅Channel。」

Kenny坦言由始至終，都沒想過自己會做YouTuber，疫情期間是轉捩點，他說：「平時嘅工作好多都停頓咗，講得白啲即係冇嘢撈。嗰段時間我睇多咗好多YouTube，開始覺得我唔使每次有演唱會，或者出碟先至見人，我可以喺呢啲片入面，同到好多人接觸。拍YouTube唔係淨係拍1、2條片，係要keep住長期拍，你要好有Passion先得，人哋可以了解到你最真實嘅一面。」

「枉阿姐」是2人幕後推手，她憶述最初加入公司時，拍了大量不同類型搞笑短片，但沒有適合平台播放，於是膽粗粗向CEO建議：「『可唔可以開一個Channel畀我擺一啲我哋拍嘅片、自家嘅content上去？』佢話：『好吖！你開啦。叫咩名好呀？』我話要玩嘢少少，不如叫『冤枉』啦，即係英皇嘅諧音，開頭諗住講吓啫，點知老闆OK喎，原來佢比我想像中玩得，佢行得好前，我仲記得第一個project係許靖韻嘅『小背心』。」

問到拍片最大挑戰，Kenny直言在YouTube世界中，藝人不會有特別優勢，因為網民只會着重短片內容，跟藝人身分無關係，但他坦言因為拍攝「斌菲特」系列，而增長不少知識，他說：「因為呢個Channel要講一啲投資、資訊性嘅嘢，每集嘉賓都係喺自己範疇入面，係一個好勁嘅人，我唔可以完全乜都唔知，就去做呢個訪問，因為咁亦都係好唔Respect呢個嘉賓，喺呢一段時間，我真係增長咗好多嘅知識。」

Michelle大爆拍攝時撞破偷情男女，她說：「我哋拍『衛食攻略』，經常要去啲小店拍攝，小店多數都比較細間，我哋要避開人群嚟拍攝。有一次拍拍下突然間有個男人衝埋嚟，揞住個鏡頭叫我哋唔好怕，原來佢喺度同另外一個女仔偷情，條片係有出嘅，不過其實影唔到佢哋。」

（即時娛樂）