韓馬利從舞蹈員跳到幕前 初拍劇被李家鼎狂罵「蠢到死」 (18:06)

韓馬利（Mary）近日接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的新城《QK玉瑛室》節目訪問，憶述入行經歷。韓馬利自小熱愛跳舞，入行前曾是一名舞者。她說︰「我媽咪係教書嘅，佢覺得有書唔讀去跳舞有咩發展？不過，佢反對之下好民主，而且我細個代表好多學校去攞獎，又代表全香港去比賽、1970年喺日本世界博覽會嘅香港館表演，我同查理斯王子影過相㗎！」韓馬利後來在母親安排下到英國升學，但她不喜歡讀書，一年後購買機票獨自回港，令母親非常生氣。她說︰「我返到香港就同周梁淑怡（Selina）個女補習，我媽咪同佢講個女讀唔成書好冇用，Selina提議我入TVB做PA。見工時，孫郁標見我跳舞攞咁多獎，覺得唔跳就嘥咗。咁啱公司唔夠舞蹈員，佢問我可唔可以去跳舞。我媽咪就係唔想我跳舞，點知Selina出口，我媽咪就應承畀我跳一年，PA有位就轉番過去。我之後就好自然咁轉到幕前，真係無心插柳柳成蔭。」

1976年，韓馬利首次拍劇，在《陸小鳳》中擔任女主角。她坦言當年未讀過訓練班，拍攝時常被李家鼎罵。韓馬利說︰「以前拍功夫片，有一段時間好鍾意用拳腳，除咗吊威吔或者好高跳落嚟，否則全部自己做，冇替身。我嗰時邊有學過，臨時拍臨時學，入到廠學完要即刻拍。你知李家鼎幾惡，我直情打到出廠嘔，嘔完仲要畀佢鬧『蠢到死』。不過佢個人心地好好，好關心人，只係性格係咁。」與杜燕歌結婚35年，韓馬利笑言與丈夫十分不相襯︰「我哋簡直係南轅北轍，無論係我哋嘅思想、生活習慣、鍾意嘅嘢都完全唔一樣，冇拗撬時就好，如果碰到底線，我會話再講我會發火，咁大家就唔出聲；我同佢都30幾年，由好難磨合，到依家都彼此尊重對方。」

（即時娛樂）