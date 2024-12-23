臨時決鬥｜王丹妮初拍喜劇要練忍笑 自爆被慘打 怒火中燒 (16:17)

首次拍賀歲片《臨時決鬥》的王丹妮（Louise），除了動作戲親自上陣外，還要苦練忍笑功，以配合喜劇片氣氛。

Louise形容自己是戲中最容易笑的演員，她不好意思的說：「我承認拍攝過程中，最忍唔到笑，我之前冇拍過喜劇，對我嚟講好新鮮，原來都係挑戰，要忍笑唔容易，好彩我鍾意睇笑片，又係好容易笑、好容易喊嘅人，後來畀我搵到個竅妙，喺現場拍攝前同Rehearsal時候笑咗先，一於笑飽佢，到正式拍攝時就忍笑，enjoy個moment，就係咁大家來來回回，同對手嘅對白唇槍舌劍，令件事好生動、有趣。」

提到為拳擊戲分努力練拳可曾受傷？Louise戰戰兢兢說：「對於泰拳我係零知識，真係初學者，由基本動作開始學，有少少難度，但都算學得快，平時同教練切磋，不時加緊練習，加埋鏡頭配合，感覺幾流暢，絕對交到功課。當然同娜姐（周秀娜）對打始終有難度，我唔係好有對打經驗，要記住每一個Step，唔可以記錯，如果娜姐打左邊，而我記錯咗打右邊，咁又要從頭嚟過，甚至會可能唔小心互相弄傷，間唔中都出現呢啲小問題，好彩拍戲時候，記實咗步伐就順利過關。」

雖然電影短短個多月便完成，但Louise亦分享拍攝過程喜怒哀樂事。她回味的說：「喜，我覺得拍戲一齊度笑料，令到件事有趣，好好玩，同埋漸漸領略到喜劇說話，用唔同語調節奏，都會令到件事好笑，我就悟出個道理，就係認真到極致，而突然做埋啲傻表情同反應，有反差反而都會幾好笑；

怒方面，就係打拳嘅時候，有時被打中咗幾拳，就會怒火開始出現。咁樣其實好幫到入戲，會令自己更加放開去做，令場戲更真實及好睇；

哀就睇住我教練高秋（胡子彤）畀人打覺得好慘，雖然內心會覺得，自己終於唔使畀人打，今次係睇人畀人打，但係睇到佢畀人打，都會有啲心悒，戥佢好慘；

樂就一定未Roll機之前，大家會嗌宵夜傾偈、講笑，呢啲moment對於演員嚟講，係好開心嘅美好回憶。」

（即時娛樂）