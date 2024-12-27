中年3｜胡家健舞姿生硬媲美譚輝智 李金凱挑戰跳唱 (16:13)

《中年好聲音3》後晚（29日）播出新一集，因觸電意外雙臂截肢的李金凱與組員一同跳唱快歌《大熱》；胡家健和隊友演繹《知心當玩偶》時被指舞姿最生硬，娛樂性拍得住《中年2》的譚輝智。（TVB提供 / 明報製圖）

TVB《中年好聲音3》後晚（29日）播出新一集，評審團除了固定班底外，郭偉亮（Eric Kwok）亦將出任嘉賓評審，谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，還有張崇德、張家誠出任團戰導師，賽前為選手給予意見。

除了香港賽區、大灣區及新馬賽區32位選手成功晉級，大灣區「我最喜愛選手」杜閱和陳嘉琦及新馬區「我最喜愛選手」劉家溢亦被復活。新一回賽制，35位選手分為7組，選手按晉級次序從7首指定歌曲中選歌；每位評審最高可給每一組20分。下一回合導師分組賽的3位導師谷婭溦、韋綺姍和謝文雅，會在後台憑聲音盲選揀學員（每位導師最多可選3位），每撳燈一次可為該團戰演出加1分，而該團戰組別亦可獲得免淘汰資格。

團戰歌單有《傾城》、《小幸運》、《大熱》、《到底發生過什麼事》、《知心當玩偶》、《我的歌聲裡》及《冷雨夜》。每組表現各有特色，李創偉帶領組員演出快歌《大熱》，5人穿上黑紅色戰衣上陣，跳出框框落力演出，尤其因觸電意外雙臂截肢的李金凱，意志和膽識令人敬佩。周國豐稱很欣賞李金凱跳出舒適圈這份精神，但勸喻他切勿亂挑戰自己。周國豐說︰「你仍然用緊慢歌嘅方式去唱快歌，唱功方面有唔少瑕疵，唔好亂咁挑戰自己。」同組的楊炳德亦成為評審焦點，肥媽直言：「冇諗過假譚詠麟可以咁跳！」Eric亦大讚：「幾鍾意譚詠麟版嘅《大熱》，唔係妖，而係機械版黑武士，好用力。」

胡家健帶領下演繹的《知心當玩偶》表現強差人意，Eric直指走音甩beat之餘，台風亦騎呢。他說︰「家溢跳舞，好似睇緊漫畫咁；家健，好似有隻蚊追緊佢；春茹，好似日本公仔睇唔到眼白；唯獨爭偉倫，高大靚仔，騎呢唔到。不過就係4個都騎呢，忽然有個唔騎呢，就更加騎呢，成件事冇一個合體！」張佳添也指胡家健舞姿最生硬，娛樂性拍得住《中年2》的譚輝智。他表示︰「目光不斷擺佢身上，好可愛，臨尾不斷loop同一個手勢，繼譚輝智跳舞之後，最有娛樂性嘅一個。」當晚將繼續進行淘汰，5位選手將會被foul。

（即時娛樂）