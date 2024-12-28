勁爆2024｜姚焯菲奪女躍進歌手金獎︰攞到呢個獎係奇蹟 (16:46)

「男躍進歌手」的金、銀、銅得獎人分別是林智樂、力臻及冼靖峰。（MBO TV網上片段截圖 / 明報製圖）

《新城勁爆頒獎禮2024》今天（28日）舉行，共頒發67個獎以表揚歌手過去一年的成績。姚焯菲（Chantel）獲頒「女躍進歌手」金獎，銀獎及銅獎得主分別是麗英、谷婭溦。Chantel上台領獎時說︰「我呢兩年都唔喺香港，攞到呢個獎係奇蹟﹗」「男躍進歌手」的金、銀、銅得獎人分別是林智樂、力臻及冼靖峰。

男新人的金、銀、銅得主，分別是曾傲棐、羅啟豪、T.MAX；女新人三甲則是林芊瑩、黃健怡、林愷鈴。女團VIVA獲頒「新樂隊/組合」金獎，銀獎及銅獎得主分別是MATCH及Locksmiths開鎖佬。

（即時娛樂）