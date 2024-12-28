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《新城勁爆頒獎禮 2024》得獎名單 (19:30)

文章日期：2024年12月28日

年度專輯︰《ISFP》林家謙

年度歌手︰張敬軒

年度歌曲︰《青春告別式》張敬軒

男歌手

金︰林家謙 銀︰林奕匡 銅︰周殷廷

女歌手

金︰李幸倪  銀︰江海迦 銅︰泳兒

樂隊/組合

金︰Lolly Talk 銀︰Beanies 銅︰Andy is Typing...

十大卓越歌手

曾比特、周吉佩、張馳豪、魏浚笙、小塵埃

黃妍、鄧小巧、許廷鏗、陳柏宇、炎明熹

唱作人

金︰張敬軒 銀︰陳卓賢 銅︰安俊豪

躍進男歌手

金︰林智樂 銀︰力臻 銅︰冼靖峰

躍進女歌手

金︰姚焯菲 銀︰麗英 銅︰谷婭溦

男新人

金︰曾傲棐 銀︰羅啟豪 銅︰T.MAX海淦清

女新人

金︰林芊瑩 銀︰黃健怡 銅︰林愷鈴

新樂隊/組合

金︰VIVA 銀獎︰MATCH 銅獎︰Locksmiths開鎖佬

作曲︰陳卓賢《鑿》主唱︰陳卓賢

填詞︰梁栢堅《唞》主唱︰陳柏宇Feat. Yellow!野佬

編曲︰Zarahn 《靈魂奇異點》主唱︰Lolly Talk

監製︰JNYBeatz 《My Type》主唱︰周子涵

Z 世代樂勢力跳唱歌手

金︰鍾柔美 銀︰詹天文 銅︰黃奕斌 

Z 世代樂勢力唱作歌手

金獎︰張天穎 銀︰周卓盈 銅︰黃明德 

播放指數歌曲︰《Feeling Lucky》 王嘉爾 / BIBI

國語力歌曲

金︰《Talk To Me》曾比特

銀︰《BOOM!怪物星人》BOOM!怪物星人

銅︰《我管你》谷婭溦

合唱歌曲

金︰《藝術與科學 From THE FIRST TAKE》林奕匡 / 黃妍/ 葉巧琳 

銀︰《Girls Talk》施匡翹 / JC陳詠桐

銅︰《公審法院》黃筠兒 / 趙展彤 / 陳昭煊

勁爆歌曲：

《搖籃下的歌》林奕匡

《三生有幸》周殷廷

《傢俬》魏浚笙

《神愛世人》鄧小巧

《聆聽世界這分鐘》許廷鏗

《中二寄生魂》陳柏宇 

《Drunk Dial》江海迦

《Ride It Out》泳兒

《黃言》黃妍 

《新牌仔》李幸倪

（即時娛樂）

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