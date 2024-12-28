《新城勁爆頒獎禮 2024》得獎名單 (19:30)

年度專輯︰《ISFP》林家謙
年度歌手︰張敬軒
年度歌曲︰《青春告別式》張敬軒
男歌手
金︰林家謙 銀︰林奕匡 銅︰周殷廷
女歌手
金︰李幸倪 銀︰江海迦 銅︰泳兒
樂隊/組合
金︰Lolly Talk 銀︰Beanies 銅︰Andy is Typing...
十大卓越歌手
曾比特、周吉佩、張馳豪、魏浚笙、小塵埃
黃妍、鄧小巧、許廷鏗、陳柏宇、炎明熹
唱作人
金︰張敬軒 銀︰陳卓賢 銅︰安俊豪
躍進男歌手
金︰林智樂 銀︰力臻 銅︰冼靖峰
躍進女歌手
金︰姚焯菲 銀︰麗英 銅︰谷婭溦
男新人
金︰曾傲棐 銀︰羅啟豪 銅︰T.MAX海淦清
女新人
金︰林芊瑩 銀︰黃健怡 銅︰林愷鈴
新樂隊/組合
金︰VIVA 銀獎︰MATCH 銅獎︰Locksmiths開鎖佬
作曲︰陳卓賢《鑿》主唱︰陳卓賢
填詞︰梁栢堅《唞》主唱︰陳柏宇Feat. Yellow!野佬
編曲︰Zarahn 《靈魂奇異點》主唱︰Lolly Talk
監製︰JNYBeatz 《My Type》主唱︰周子涵
Z 世代樂勢力跳唱歌手
金︰鍾柔美 銀︰詹天文 銅︰黃奕斌
Z 世代樂勢力唱作歌手
金獎︰張天穎 銀︰周卓盈 銅︰黃明德
播放指數歌曲︰《Feeling Lucky》 王嘉爾 / BIBI
國語力歌曲
金︰《Talk To Me》曾比特
銀︰《BOOM!怪物星人》BOOM!怪物星人
銅︰《我管你》谷婭溦
合唱歌曲
金︰《藝術與科學 From THE FIRST TAKE》林奕匡 / 黃妍/ 葉巧琳
銀︰《Girls Talk》施匡翹 / JC陳詠桐
銅︰《公審法院》黃筠兒 / 趙展彤 / 陳昭煊