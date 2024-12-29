2024回顧｜小天后炎明熹突遭雪藏 鏡仔戀事引軒然大波 (22:49)

李龍基的未婚妻王青霞因在港逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等5項罪成，被判監25個月，李龍基為此多次在人前落淚。（資料圖片 / 明報製圖）

2024年的香港娛樂圈有人歡喜有人愁，人氣男團MIRROR戀事多，成員呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）都分別因為感情事而引起軒然大波，觸發退粉潮，更牽連隊友；樂壇小天后炎明熹（Gigi）前路本來一片光明，更舉行了個人演唱會，豈料突然傳因合約問題遭雪藏，至今已半年仍未見曙光。港產片經歷了一段低迷時期後「陽春」再現，《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》票房先後破億；鍾雪瑩更憑電影《看我今天怎麼說》成為台灣金馬影后﹗麥明詩、王君馨、黃翠如等多名女星亦相繼宣布懷孕，與丈夫將喜迎小生命的到來。

男團MIRROR戀事多，隊長楊樂文（Lokman）逃不過MIRROR分手魔咒，年中時宣布與拍拖8年的女友Luxi分手。陳瑞輝（Frankie）陷入圈外女友Christy感情生活混亂、多次做第三者的黑歷史風波，事件不斷發酵，Frankie更被指一腳踏兩船，因Christy棄拍拖13年的舊愛Hei，形象一度受挫，引爆「脫粉潮」，Christy後來發文反擊「黑歷史」，聲稱與男友設局「捉鬼」。江𤒹生（AK）亦因Christy曾暗示周旋Frankie與AK之間而被捲入事件，後來又被指曾秘戀沈殷怡。同樣陷入「脫粉潮」的還有呂爵安（Edan），Edan7月時與「大馬女神」林明禎傳出姊弟戀，兩人在歐洲約會「撐枱腳」、台灣搭膊頭同遊夜市的照片先後流出。Edan公開承認正追求女方，但與林明禎至今仍強調大家是朋友關係。偶像拍拖令不少「爵屎」（呂爵安粉絲暱稱）不滿而「脫粉」。周殷廷的組合JFYT成員陳鈺麟（床哥）為商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」拉票時將Edan與林明禎遊夜市一事擺上枱「抽水」，惹姜濤不滿出頭鬧「冇品」成熱話。

19歲的樂壇小天后炎明熹（Gigi）3年前參加無綫歌唱真人騷《聲夢傳奇》成為三料冠軍而入行，受公司力捧的她獲安排參加內地綜藝節目《聲生不息》而一炮而紅，並同時打開內地市場，名利雙收，今年4月更再舉行了3場大型演唱會。不過，前途本來一片光明的她卻在6月時傳出因續約問題被無綫雪藏的消息。Gigi這半年來的曝光率明顯大減，只能出席之前合約定下的工作，一早拍下的音樂特輯也傳因廣告問題才能面世，其餘工作如出席公開活動、幕前演出，就連音樂頒獎禮、所屬女團After Class的演唱會也無份參與。不過，Gigi的粉絲未因此離棄，依然落力為偶像應援。

李龍基與年紀比他小逾30年的未婚妻王青霞（Chris）今年是非纏身，王青霞除被指疑學歷造假、畫作屬淘寶貨、借錢不還兼失蹤，更捲入出軌風波。兩人感情未受影響，李龍基否認傳言及力撐未婚妻。不過，王青霞後來因在港逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等5項罪成，被判監25個月。李龍基為此多次在人前落淚，更強調等王青霞明年7月7日刑滿出獄後會盡快結婚，然後以夫妻團聚申請她來港定居。

去年香港電影票房慘淡，全年中西電影票房只收14億，收入倒退至2011年。不過，今年的兩部電影《九龍城寨之圍城》及《破‧地獄》票房先後破億，穩佔香港最賣座華語電影的第1及第3位。《九龍城寨之圍城》大收逾1.1億票房，更入圍多個海外影展及代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎「最佳國際劇情片」，古天樂、林峯、劉俊謙及張文傑等工作不斷，林峯更因此首封影帝，於「第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典」贏得「最佳男主角」。《破‧地獄》至今的票房已超過1.5億，數字仍在不斷上升。女主角衛詩雅已憑此片贏得第39屆華鼎獎華語最佳影視女演員、第61屆亞太影展影后，被視為明年香港電影金像獎影后大熱。第2次入圍台灣金馬獎的29歲鍾雪瑩，憑《看我今天怎麼說》擊敗前輩吳君如、張艾嘉及區嘉雯等，首封金馬影后。80歲馮素波亦憑麥婉欣執導，以「關注虐老」為題材的短片《垃圾》，於法國康城世界影展獲得「最佳銀髮影片」及「最佳人道主義影片」兩大獎項。

今年不少圈中人也傳來喜訊，去年閃嫁富家子Calvin的無綫小花陳嘉慧（Erica）3月時誕下女兒；陳家樂與太太連詩雅在2月元宵節時宣布成功造人，兩人的女兒Camila於7月中出世；已轉投大律師行業的朱千雪今年元旦宣布與丈夫吳昆倫造人成功，兩人的兒子在今年5月出世，近日更一家三口遊韓國；吳日言、倪晨曦年中時先後為丈夫誕下第3胎，吳日言為子女有更好學習環境，早前舉家移居英國。今年結婚的女星有蔣家旻、麥明詩、黃美棋、王虹茵等，而宣布懷孕的就有黃翠如﹑麥明詩﹑何依婷、王君馨及吳紫韻等。「十優港姐」麥明詩3月時與機師盛勁為結婚，上月宣布有喜，BB明年出世。曾經歷流產之痛的黃翠如與蕭正楠終於如願以償，將於明年當爸媽。高鈞賢月初時宣布雙喜臨門，與年輕10歲的圈外女友已在加拿大註冊結婚，太太目前懷有身孕，預產期明年1月中。

被視為圈中模範夫婦的郭晉安與歐倩怡結婚18年，今年5月在無預警下突然宣布離婚，並表示早已分居兩年，令不少網民震驚；同樣令觀眾「跌眼鏡」的還有結婚18年的姚嘉妮與林祖輝，兩人6月時承認已離婚多年，不涉及第三者，大家關係由夫妻變成家人，共同撫養子女。王灝兒（JW）與去年破產的圈外男友葉韋彤、曾經歷風浪的朱智賢與謝東閔，今年亦先後宣布分手。

前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）兩年前確診乳癌，今年發現癌症復發到第3期，更擴散至淋巴腺。她在港接受了3次化療後，轉飛泰國進行免疫細胞治療，身體狀况持續好轉。草蜢成員蔡一傑今年10月自揭做完切除腦部腫瘤手術，當時他貼出手術後照片，剃了頭的他後尾枕有一條長長U形疤痕。正在休養的他康復進度良好，日前更精神奕奕參加胡楓跟家人舉行的聖誕兼賀獲頒授銅紫荊星章派對。草蜢明年將舉行40周年演唱會，據知開騷計劃至今未有改變。田蕊妮本月初在社交平台透露患上非常初期的肺腺癌，接受手術治療後已將所有癌細胞切除。何雁詩與丈夫鄭俊弘今年6月公開2歲兒子Asher確診罕見病「天使綜合症」，兩人接受事實並積極面對，除舉行慈善演唱會助「天使綜合症」病患及家屬，早前更帶Asher到美國接受3星期密集治療及訓練，Asher情况亦見有進步。

過去一年，多位資深藝人及名人離世，包括憑劇集《天蠶變》「雲飛揚」一角爆紅的資深演員徐少強、一代已故武打女星鄭佩佩、外籍演員河國榮、資深電台DJ鄭啟泰、「華語流行音樂教父」劉家昌、著名作家瓊瑤、無綫前新聞主播柳俊江、前無綫資深甘草演員李海生、陳狄克、李麗麗、1970年代麗的電視花旦李影、1990年代玉女歌手黎明詩、J2台前主持文頌男、曾於1975年無綫青春劇《乘風破浪》飾演「張珮珊」的高妙思、武打影星梁小龍的歌手前妻黎愛蓮（Irene Ryder）等。資深演員徐少強今年9月因食道癌在北京病逝，享年73歲；較他年輕30歲的第三任太太孟雨軒辦理身後事期間疑因心臟病離世，令人傷感。鄭佩佩2019年被診斷出患上罕見疾病「神經退行性非典型帕金森綜合症」，於今年7月離世，享年78歲。河國榮疑思念愛妻，今年2月在村屋內輕生，終年58歲。粵語片當紅小生呂奇上月亦傳出已離世的消息，惟至今未有人證實。日本片《情書》女星中山美穗12月初倒斃東京住所，終年54歲，令全球粉絲傷心。

（即時娛樂）